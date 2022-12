Castilla-La Mancha advierte que no renunciará a los caudales ecológicos del Tajo y rechaza el informe "ad hoc" elaborado por la Comunidad Valenciana

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha recalcado que el Consejo Nacional del Agua “aprobó caudales ecológicos sin ningún tipo de condicionamientos, algo que es inamovible”, rechazando así la construcción “de una realidad paralela” por parte de la Generalitat valenciana.



Blanca Fernández ha recordado que “ahí están las sentencias de los tribunales, el sentido común y la situación del Tajo”, a la vez que ha implorado “al sentido de la justicia y a la solidaridad territorial, porque Castilla–La Mancha tiene derecho a desarrollarse en torno a su agua”.



Talavera de la Reina (Toledo), 12 de diciembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha rechazado hoy el informe “ad hoc” realizado por la Comunidad Valencia en el que “se justifica que no se respeten los caudales ecológicos para el Tajo” y es que, tal y como ha advertido la consejera de Igualdad y portavoz regional, “no se pude construir una realidad paralela utilizando la Abogacía de la Generalitat porque no se sostiene en pleno siglo XXI”.



De este modo, Blanca Fernández ha recalcado que el Consejo Nacional del Agua “aprobó caudales ecológicos sin ningún tipo de condicionamientos y es inamovible”, una medida que, según ha explicado, “supone que en 2027 tendremos 8,65 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez y 18 metros cúbicos en Talavera; un hito histórico en Castilla–La Mancha al que no vamos a renunciar bajo ningún concepto”.



A este respecto, la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha recordado que “ahí están las sentencias de los tribunales, el sentido común y la situación del Tajo” por lo que ha insistido en que “parece mentira que desde la Generalitat valenciana se siga defendiendo un trasvase franquista que ha esquilmado los recursos hídricos de Castilla–La Mancha dejando al Tajo drenado y en unas condiciones muy precarias”.



Además, Blanca Fernández ha implorado “al sentido de la justicia y a la solidaridad territorial, porque Castilla–La Mancha tiene derecho a desarrollarse en torno a su agua”.



También, desde el Gobierno de Castilla–La Mancha se ha mostrado la confianza en lo aprobado por el Consejo Nacional del Agua, “un acuerdo que se ha votado, aprobado por la mayoría de las comunidades autónomas con un inexplicable voto contrario de la Comunidad de Madrid”, ha especificado la portavoz regional tras especificar que “así se ha indicado desde el Gobierno de España al presidente García–Page”.



Por último, la consejera de Igualdad y portavoz se ha referido a que “ya es hora de mirar al mar y buscar otras alternativas porque el Tajo no da más de sí y va a llegar un momento de que no haya agua para nadie, por lo que hay alternativas posibles antes de que eso ocurra”.





