Byota se alza con el premio del Desafío Rural de Fundación Globalcaja HXXII

La Fundación Globalcaja HXXII ha celebrado el acto de entrega de premios y clausura de Desafío Rural, la plataforma de atracción empresarial a municipios de menos de 30.000 habitantes, en el que han estado presentes, además de los 19 participantes en la iniciativa, la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres; el presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra; el presidente de la Fundación PwC, Santiago Barrenechea; y el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, además de la directora general de la Fundación, Carla Avilés.

Byota ha sido la iniciativa empresarial ganadora del premio final de 10.000 euros como empresa que más viabilidad tiene y más aporta al territorio, una decisión difícil de tomar para el Comité de Valoración de la plataforma dado el elevado nivel de calidad y proyección de futuro de todos los proyectos participantes.

Para el desarrollo de Desafío Rural la Fundación cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha, así como con la colaboración de Globalcaja, siempre apoyando el mundo rural, y la Fundación PwC, que muestra nuevamente su compromiso por contribuir a fortalecer el Tercer Sector en los ámbitos del empleo y la educación. Igualmente, colabora RECAMDER, cuyos grupos de acción local trabajan en 884 municipios de la región para aumentar la calidad de vida y las oportunidades de las personas que viven en el medio rural.





Globalcaja y el mundo rural, de la mano

Carlos de la Sierra, intervino para explicar que Globalcaja “es la entidad financiera y tiene su corazoncito que bombea en aquellos lugares a los que no se llega desde la estricta economía: para ello están nuestras fundaciones”. El presidente de la entidad recordó que la trayectoria de Globalcaja y del mundo rural han ido de la mano, “nacimos en el mundo rural, acompañamos a un porcentaje elevadísimo de las empresas que existen aquí, asistimos a su creación, desarrollo, evolución, transformación, seguimos asistiendo a sus procesos de comercialización… somos una empresa comprometida con el mundo rural, cercana y humilde”. Desafío Rural, aseguró “es una demostración de por qué estamos aquí, y me alegra mucho ver, una vez más, algo que me gusta repetir: la colaboración entre las administraciones públicas, privadas, asociaciones… es lo que nos hace avanzar en este mundo rural, tan necesitado de apoyos”, en referencia a la Consejería de Economía, RECAMDER y Fundación PwC.