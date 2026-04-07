El 'boom' de los pisos turísticos enciende el debate sobre la vivienda en Castilla-La Mancha: cifras, impacto y postura del sector

Las viviendas de uso turístico han crecido un 60% en Castilla-La Mancha en los últimos cinco años, según un estudio de Comisiones Obreras. Este dato ha puesto sobre la mesa el debate sobre si este auge perjudica al mercado de alquiler residencial en un contexto de falta de vivienda.

La defensa del sector turístico

Ángela, gestiona 25 apartamentos turísticos en Toledo y ha creado cinco puestos de trabajo. Sostiene que no existe relación entre el aumento de estas viviendas y la crisis del alquiler. Según ella, los pisos que se destinan a turistas se encontraban en desuso y sus propietarios, a menudo pequeños ahorradores, han invertido en rehabilitarlos para darles una nueva vida.

En Toledo, argumenta, solo el 1,5% de las viviendas son turísticas, y en el conjunto de Castilla-La Mancha, apenas el 0,3%. "No creo que este sea el problema real de la vivienda", afirma. Además, detalla que muchos propietarios son "familias de Toledo que trabajan fuera y alquilan su casa para poder mantenerla y disfrutarla algunas semanas al año cuando regresan".

Toledo: regulación por zonas

Toledo, como capital y gran foco de atracción turística, cuenta con una regulación específica. El Ayuntamiento ha establecido un límite del 12% para alquileres turísticos por zonas, no en el total de la ciudad, para evitar la saturación de los barrios. De hecho, en el entorno de la catedral ya se han denegado licencias por haberse alcanzado el cupo, buscando así garantizar la convivencia entre residentes y visitantes.

La estrategia a seguir parece clara para el sector: tolerancia cero con los alojamientos ilegales y una planificación que permita ordenar y repartir el turismo. Tal como se está aplicando en Toledo, "la clave es ordenar y repartir el turismo", estableciendo límites por zonas para no tensionar los barrios.

La odisea de los jóvenes para alquilar

Mientras tanto, la situación para muchos jóvenes se complica. Con los precios del alquiler al alza y una oferta de vivienda escasa, una parte muy alta de sus sueldos se destina a pagar la renta. Los testimonios reflejan esta realidad: una joven comparte un piso de tres habitaciones por 1.122 euros mensuales con dos compañeras, mientras que otro paga 590 euros por una habitación en un piso con cinco personas.

Datos del Colegio de Registradores muestran un mercado dinámico en la región, con 34.500 compraventas en 2025, un 15% más que el año anterior. Este dinamismo se apoya en la vivienda usada (27.800 operaciones), con un precio medio de 1.020 euros por metro cuadrado. En este contexto, provincias como Ciudad Real (709 €/m²) y Cuenca (844 €/m²) se mantienen como dos de las más asequibles de España.