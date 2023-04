La Asociación de Taxistas de Ciudad Real premia al consejero de Fomento del Gobierno regional

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asistido a la clausura de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Provincial de Taxistas de Ciudad Real donde ha recibido el premio y ha reconocido a los taxistas “estos cuatro años en los que habéis venido planteando una hoja de ruta, primero para paliar los efectos del Covid” y “creo que lo habéis conseguido en materia de moratorias para no tener que cambiar los coches en lo peor de lo peor o reivindicando que hubiera ayuda para el sector del taxi en esos momentos tan difíciles”.



Hernando, además, les ha reconocido “el papel que habéis jugado en esa labor de reconstrucción social y económica, no para volver a lo que estábamos, sino para ir muchos pasos más hacia delante”; y en este sentido ha puesto de ejemplo reivindicaciones de los taxistas como formar parte del transporte regular o del Transporte Sensible a la Demanda.



Ciudad Real, 22 de abril de 2023.– La Asociación provincial de Taxistas de Ciudad Real (APTCR) ha premiado al consejero de Fomento del Gobierno regional, Nacho Hernando, con el premio ‘Quijotaxi de honor’.



El responsable de Fomento ha recogido este galardón que le ha otorgado el presidente de la Asociación de taxistas de Castilla–La Mancha, Manuel García, acompañado del presidente de la APTCR, Juan José Sansebrin. En un acto en el que además han asistido la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pilar Zamora; el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino; y el delegado de Fomento en Ciudad Real, Casto Sánchez.



Junto a Hernando, la Asociación provincial de Taxi de Ciudad Real ha premiado a Pedro Muñoz Plaza, taxista en Tomelloso desde hace doce años, entre su hijo y él llevan la licencia y tiene la primera licencia adaptada para personas con discapacidad de la localidad y de toda la zona.



En este contexto, Hernando ha agradecido este premio y ha reconocido a los taxistas “estos cuatro años en los que habéis venido planteando una hoja de ruta, primero para paliar los efectos del Covid”; y “creo que lo habéis conseguido en materia de moratorias para no tener que cambiar los coches en lo peor de lo peor o reivindicando que hubiera ayuda para el sector del taxi en esos momentos tan difíciles”, así como, ha dicho, “en el papel que habéis jugado en esa labor de reconstrucción social y económica, no para volver a lo que estábamos, sino para ir muchos pasos más hacia delante”; y en este sentido, ha puesto de ejemplo reivindicaciones de los taxistas como formar parte del transporte regular o el Transporte Sensible a la Demanda.



Sector del taxi en Castilla–La Mancha



La Federación Regional del Taxi es la principal asociación de taxistas de la región y aglutina asociaciones provinciales de taxistas rurales y algunas asociaciones locales de las capitales.



En total, hay 1.058 licencias de taxi en Castilla–La Mancha. De la totalidad de taxistas, el 30 por ciento pertenecen a las siete grandes ciudades de Castilla–La Mancha y el resto son taxistas en zonas rurales.





