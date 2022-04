El Área Integrada de Guadalajara celebrará en mayo sus IV Jornadas de Investigación bajo el lema ‘Investigando en salud en tiempos de Covid’

La Gerencia del Área Integrada de Guadalajara anima a las y los profesionales a asistir a esta cita y también a aportar comunicaciones sobre proyectos de investigación en salud en las distintas categorías que reviertan en la mejora de la atención y la experiencia en salud.

Guadalajara, 19 de abril de 2022.– La Comisión Clínica de Investigación del Área Integrada de Guadalajara organiza las IV Jornadas de Investigación. Bajo el lema ‘Investigando en salud en tiempos de Covid’, el 10 de mayo se celebrará en el salón de actos del Hospital Universitario una jornada dirigida a profesionales sanitarios investigadores y no investigadores de los centros del Servicio de Salud regional (SESCAM), de la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos y también de las universidades, así como directivos y gestores de investigación de la Consejería de Sanidad.





Esta jornada, que organiza la Gerencia del Área Integrada (GAI) de Guadalajara con la colaboración de los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos e Ingenieros Industriales, se recupera tras el parón impuesto por la crisis sanitaria por Covid–19. Lo hace con el objetivo de afianzar, fomentar e incentivar la investigación en el área sanitaria de Guadalajara, mostrando resultados de investigación en aspectos clínicos y de salud pública en todas las áreas asistenciales y de gestión de manera integradora, como ha explicado el presidente de la Comisión Clínica de Investigación de la GAI de Guadalajara y organizador de la jornada, el doctor Miguel Torralba González de Suso.





Asimismo, durante este encuentro se pretende conocer y abordar líneas de investigación novedosas junto a los resultados de investigaciones. La celebración, ha añadido el doctor Torralba, pretende ser un espacio en el que dar a conocer los resultados de investigación en salud, reflexionando especialmente en la investigación en los tiempos de Covid y su singularidad.





Durante la cita se impartirá una conferencia que versará sobre ‘herramientas básicas para mejorar la producción científica’, una segunda en torno a “investigando en extrahospitalaria" y, finalmente, una conferencia relativa a la ‘utilidad y la aplicación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la clínica’.





El doctor Torralba será el moderador en estas conferencias, para las que se contará con la intervención de los doctores Ángel Arias Arias, de la Unidad de Investigación del Hospital General Mancha Centro; Iván Ortega–Deballón, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá; y José Luis Izquierdo Alonso, jefe de Neumología del Hospital de Guadalajara y profesor titular de Medicina y Vicedecano del Hospital de la Universidad de Alcalá.





La Jornada se completará con un apartado para la presentación de comunicaciones relativas a proyectos de investigación. En este sentido, las personas interesadas en participar pueden consultar toda la información en la intranet.





Desde la Comisión de Investigación animan a las y los profesionales a asistir a la jornada y también a participar en este apartado en el que dar a conocer el resultado de sus trabajos de investigación.





Las comunicaciones sobre los distintos proyectos de investigación se encuadrarán en cuatro categorías: Medicina, Enfermería, Farmacia y un cuarto apartado para ‘otras’ (como Ingeniería, o de facultativos no adscritos a las anteriores).





Se concederán tres premios a las mejores comunicaciones en cada una de las tres primeras categorías, premios aportados por los distintos Colegios de médicos, Enfermería y Farmacia, y un cuarto premio que aporta la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara para la mejor comunicación en la categoría de ‘otros’.





Este año, además, cada servicio del hospital o del Área Integrada podrá, si así lo desea, presentar comunicaciones de congresos o publicaciones de los dos años previos, si bien no podrán optar a premio.





La Covid–19 ha supuesto, en palabras del doctor Torralba, “un reto y una oportunidad sin precedentes para la investigación”. La presión asistencial ha sido “un formidable desafío para los investigadores en salud pública y los clínicos” y, durante este tiempo, “a pesar de los obstáculos y de la escasez de tiempo y recursos, el personal sanitario y no sanitario ha hecho un esfuerzo notable para responder a diversas preguntas de investigación”, ha aseverado.





Por este motivo, desde la Comisión de Investigación se quiere “agradecer de todo corazón a todos aquellos profesionales que, con su esfuerzo y diligencia, han impulsado esta noble tarea de la investigación en tiempos de Covid” y esta jornada de investigación, ha manifestado Miguel Torralba, “constituye la ocasión para hacer una pausa para evaluar y reflexionar sobre las investigaciones propias y de todos nuestros compañeros”.





