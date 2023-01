Aprobado, por primera vez, un caudal mínimo para el río Tajo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comparecido en rueda de prensa desde la sede de su Gobierno en la capital toledana arropado por la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y las alcaldesas de Talavera de la Reina y Toledo, Tita García Élez y Milagros Tolón, para celebrar la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el Plan del Tajo incluyendo los caudales mínimos al alza en tres puntos del curso medio que permitirán reducir el agua trasvasada al Levante.

García-Page ha celebrado una decisión "histórica" que significa "muchas cosas, y una fundamentalmente, y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con directivas europeas y sentencias judiciales que el Tajo tenga un caudal mínimo".

Para el presidente, "sonroja" que este río fuera el único de Europa sin este caudal mínimo, pero hoy "empieza a acabar", si bien esto no es "el final de todo".

"Hoy empieza a cambiar de color y tendencia la humillación del Tajo, de las tierras que baña y de su población. Este acuerdo es la ejecución consensuada de las sentencias que han costado años de esfuerzo y perseverancia", ha indicado.

Ha sido en este punto en el que ha recalcado que siempre ha abogado por defender los intereses de Castilla-La Mancha "por encima de los intereses de cualquier partido político", incluso del PSOE.

"El Tajo desemboca en el Atlántico. Esto pone de manifiesto que no puede desembocar en dos sitios. Si entre todos nos esforzamos, creo que podremos encontrar mecanismos para que en el medio plazo haya soluciones que, costando dinero y esfuerzo, puedan conciliar mejor que lo que ha hecho el trasvase de la época de Franco", ha indicado.

AGRADECIMIENTOS AL GOBIERNO

Por contra, ha celebrado que el Gobierno de la Nación y el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera hayan llevado a cabo todos los procesos necesarios hasta llegar a esta celebración.

Tanto la ministra como el propio Pedro Sánchez "siempre han dejado claro que en su interés estaba preservar la gestión agrícola en el conjunto del Levante español", si bien "es evidente que con medios diferentes y con una base absolutamente diferenciada de lo que ha sido siempre tradicional".

"La salida cómoda de quitar agua a la España seca y que además no tiene salida al mar para dársela a la España seca que tiene salida al mar" ha sido lo habitual hasta ahora, pero en este caso Castilla-La Mancha "se ha ganado un suelo para el acuerdo". Eso sí, "aquí no acaba todo", ya que no sobra el agua, "más bien al contrario".

Ha hecho extensivo su agradecimiento a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que han aportado los datos desde el punto de vista de "los que tienen que cuidar del río".

El "hecho elemental" es que el Tajo "necesita agua" y que el cambio del clima precisa "ser generosos" con el agua que hay en disposición, si bien Castilla-La Mancha "va a seguir siendo solidaria" pese a que se cambie la forma de gestionar el agua.

DOS REFLEXIONES PARA ACABAR

Para concluir, ha reparado en que después de 15 años de pelea han sido sentencias judiciales las que han impuesto cumplir con caudales mínimos, lo que no quiere decir que "el mínimo sea el máximo".

A esto, ha sumado que, "frente al ruido, todo aquél que se quiera acercar, tendrá espacio para llegar a consensos en el futuro en cuanto a la gestión del agua en España", si bien serán consensos que "no partirán de la nada, sino de una base sólida".

Cimientos conseguidos "a base de pelear" desde Castilla-La Mancha hasta esta aprobación por parte del Consejo de Ministros.

MARTÍNEZ ARROYO

De otro lado, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que desde Castilla-La Mancha hoy es "un día muy feliz", al tiempo que ha apuntado que la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha pasa por muchas cosas, entre otras, garantizar su futuro. " Y el futuro de la gente de Castilla-La Mancha pasa sin duda por el acceso al agua ", ha dicho.

"Hoy se han reconocido los derechos de la España interior, de eso que representa Castilla-La Mancha, esa España muchas veces olvidada en la toma de decisiones", ha añadido el titular de Agua en la región.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno de España ha aplicado cinco sentencias del Tribunal Supremo y ha dejado a los técnicos que establezcan los caudales ecológicos, que, según ha señalado, se van a alcanzar de manera progresiva para facilitar la puesta en marcha de la desalación en el Levante.

Para ello, ha afirmado, se van a invertir mas de 800 millones de euros en mejorar la desaladoras, aumentar su capacidad e interconectarlas, "de manera que las desaladoras sean la solución para el regadío en el Levante". "Parece una solución lógica", como también lo es --ha abundado-- la inversión de más de 1.000 millones de euros en la depuración de las aguas residuales de Madrid.

MILAGROS TOLÓN

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y su homóloga en Talavera de la Reina, Tita García Élez, han coincidido en que la aprobación en Consejo de Ministros del Plan Hidrológico del Tajo convierten este 24 de enero en "un día histórico" y en el principio del fin del trasvase.

En la rueda de prensa institucional tras la decisión, primero era Tolón quien se mostraba "emocionada" tras "años de lucha" que derivan en un plan hidrológico que no solo beneficiará a Toledo, sino a "toda España".

"El cambio climático está aquí, estamos en la España seca, me siento orgullosa de todos los recursos presentados al anterior plan", ha asegurado, para después decir "alto y claro" que ella ha "defendido" al Tajo.

Toledo es una ciudad que "lucha por su patrimonio" y no podía dejar de hacerlo por el río Tajo, que ahora tiene un caudal ecológico blindado y que se alía con mejoras en desalación en Levante o depuración en Madrid, una región con tres depuradoras que "no funcionan" y que provocan que el Jarama "vierta contaminado al Tajo".

Ahora que la ciudad "mira otra vez al río", es el momento de "mirar también a la España seca, a la España interior, que siempre ha sido solidaria y que ahora quiere seguir siendo solidaria pero defendiendo sus derechos".

"Prometí defender los derechos de la ciudad de Toledo y dentro de ella está el río, un río donde se bañaron mis padres. Esperemos que sea el comienzo de la nueva gestión en la cuenca del Tajo", ha abundado.

GARCÍA ÉLEZ

La primera edil talaverana, Tita García Élez, ha dicho por su parte que esta aprobación da "un golpe" contra el Memorándum firmado por el PP hace dos legislaturas, y con estos caudales ecológicos el río Tajo será "un río vivo, no solo desde el punto de vista político y desde el social".

Hoy se ha hecho "justicia social, justicia hídrica" para devolver al río "el agua que no se le debía quitar". Con esto se conseguirá, ha dicho revertir la "lamentable" situación del río en la Ciudad de la Cerámica.

"No nos pueden tachar de insolidarios, lo hemos sido durante mucho tiempo, pero por encima de todo están nuestros territorios y nuestros municipios", ha agregado.

Se está "avanzando" hacia un objetivo final que es "decir que el trasvase tiene que finalizar", y ahora se da "un paso importante" para conseguirlo.

El Tajo "tiene que seguir convirtiéndose en lo que queremos para Talavera y para Toledo. Es un día importante que nos anima a defender lo nuestro", ha celebrado la alcaldesa.

MUNICIPIOS RIBEREÑOS

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, ha considerado por su parte que hoy "por fin se dignifica el río".

Además, se pone en valor con esta decisión la inversión de 830 millones de euros para apuntalar la desalación en el Levante, para "empezar a sustituir" el agua del trasvase, un "punto de inflexión".

"Hoy mucha gente hablará de una decisión política pero esto es cumplir la ley, y ese era el camino que perseguíamos. Hay un cambio de efecto desde hace mucho tiempo", ha añadido.