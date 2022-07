Ante las altas temperaturas, el Gobierno regional mantiene la campaña de recomendaciones para las personas mayores a través del Servicio Público de Teleasistencia

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que desde que comenzó el verano y las olas de calor en el mes de junio, “el Servicio Público de Teleasistencia ha realizado más de 15.000 llamadas a las personas usuarias con indicaciones y consejos para mitigar los efectos de las altas temperaturas y evitar así un golpe de calor”.



Una campaña que tendrá continuidad durante todo el verano “porque “el Servicio Público de Teleasistencia no solo acompaña, presta seguridad a los usuarios y atiende e interviene en situaciones de emergencia, sino que también tiene como objetivo la prevención de estas situaciones”, ha destacado la consejera.



En este contexto, la titular del área de Bienestar Social ha subrayado que, durante estas llamadas, “los profesionales de Teleasistencia recuerdan a las más de 62.000 personas usuarias que deben pulsar el colgante o botón rojo del terminal ante cualquier emergencia para pedir ayuda al servicio, que tiene una atención permanente las 24 horas del día y todos los días del año”.

Toledo, 23 de julio de 2022.– Ante las altas temperaturas, el Gobierno de Castilla–La Mancha va a mantener durante todo el verano la campaña de recomendaciones para las personas mayores que se lleva a cabo a través del Servicio Público de Teleasistencia.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que, desde que comenzó el verano y las olas de calor en el mes de junio, “el Servicio Público de Teleasistencia ha realizado más de 15.000 llamadas a las personas usuarias con indicaciones y consejos para mitigar los efectos de las altas temperaturas y evitar así un golpe de calor”.



Una campaña que tendrá continuidad durante todo el verano “porque el Servicio Público de Teleasistencia no solo acompaña, presta seguridad a las personas usuarias y atiende e interviene en situaciones de emergencia, sino que también tiene como objetivo la prevención de estas situaciones”, ha destacado la consejera.



En este contexto, la titular del área de Bienestar Social ha subrayado que, durante estas llamadas, “los profesionales de Teleasistencia recuerdan a las más de 62.000 personas usuarias que deben pulsar el colgante o botón rojo del terminal ante cualquier emergencia para pedir ayuda al servicio, que tiene una atención permanente las 24 horas del día y todos los días del año”.



Este dispositivo hace especial seguimiento de las personas usuarias que tiene mayor riesgo de sufrir algún problema por sus características sanitarias o sociales y refuerza la necesidad de llevar puesto el medallón en todo momento.



Ante las altas temperaturas, las recomendaciones para las personas mayores inciden en la importancia del consumo de agua, frutas y verduras, evitar las comidas calientes, refrescarse a menudo, vestirse con ropa ligera y de colores claros, así como usar calzado cómodo y transpirable.



Por otro lado, los consejos desde el Servicio Público de Teleasistencia refuerzan que las personas mayores no realicen actividades en el exterior o en la calle entre las 12 y las 18 horas, así como evitar las exposiciones prolongadas al sol; usar crema solar de protección, sombrero y gafas de sol; y así como eludir los transportes públicos llenos y sin aire acondicionado.



Asimismo, en el domicilio, que es donde más tiempo pasan las personas usuarias, las recomendaciones desde el Servicio Público de Teleasistencia indican bajar las persianas y los toldos durante las horas de sol y abrirlas al atardecer, refrescar el ambiente con ventiladores o aire acondicionado y refrescarse el cuerpo de manera continua, además de no realizar ejercicio físico en las horas más calurosas.



Finalmente, en las llamadas que se realizan a las personas usuarias, también se les da información sobre los síntomas que pueden sentir si están sufriendo un golpe de calor, como tener mucha sed, dolor de cabeza intenso, piel caliente y roja, debilidad, mareos o náuseas, entre otros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando