Albacete: a los toros con cinta métrica, el libro de familia y sin merienda

La Junta de Comunidades ha matizado lo dispuesto en el Decreto que regula las medidas de prevención y control necesarias para hacer a la crisis sanitaria en lo referido a la organización de los festejos taurinos en Castilla – La Mancha. Aunque se mantiene el 75% de aforo así como el metro y medio de seguridad interpersonal, leemos en Aplausos que se facilitará a la agrupación de convivientes siempre que mantengan la debida distancia de seguridad con el resto de espectadores, es decir, que los que vivan bajo el mismo techo sí podrán sentarse juntos. ¿Esto es suficiente para lograr alcanzar ese 75% de aforo? Aunque alivia un poco la rigidez de la norma, lo complicado va a ser poder llevarla a cabo porque en la práctica suena más algo utópico que real el controlar el aforo y las distancias entre los espectadores en la plaza.

¿Qué tendrá que aportar el futuro aficionado a la hora de comprar abonos o entradas? ¿Libro de familia, certificado de empadronamiento, contrato de alquiler? ¿Quién debe velar por el escrupuloso cumplimiento del Decreto una vez se esté dentro de la plaza? ¿El empresario? ¿El Ayuntamiento de Albacete, porque recordemos que la plaza es de titularidad pública? ¿La presidencia? ¿Todos? ¿Se hace la vista gorda y que cada cual se apañe como pueda? Muchos interrogantes que están por responderse y que hacen que la viabilidad de organizar festejos en el coso de la calle Feria sea un poco más difícil.

Y hablando de dificultad, lo que va a ser misión imposible es poder beber o comer dentro de las plazas de toros de Castilla-La Mancha. El Decreto, en su artículo 30, apartado 3, dice textualmente que “se prohíbe el consumo de productos de alimentación y la ingesta de bebidas en el desarrollo de estas actividades (espectáculos públicos)”. ¡Sorpresa! Despídanse, de momento, del bocadillo, la nevera portátil, la cerveza y la copa en el descanso. A no ser que se rectifique, se pierde la posibilidad de percibir ingresos en concepto de repostería dentro de la plaza, y no están los tiempos para cerrar puertas y vías de financiación. Es decir, que no se puede ni beber agua en tu propia botella una vez se acceda al recinto. Se podrá hacer una competición para ver si hay más ovaciones en el ruedo o lipotimias en los tendidos de sol. Los servicios sanitarios tendrán trabajo, eso seguro.

En fin, que para una tarde de toros en Albacete, a fecha de hoy, tendrán que llevar mascarilla, gel hidroalcohólico, cinta métrica para comprobar que ningún desconocido está a menos de metro y medio en todas direcciones de su localidad, el libro de familia para acreditar que esa persona que está a su lado vive en su casa, y venir bien hidratado de casa para prevenir un posible desmayo. Lo dicho, los futuros festejos que se organicen en nuestra ciudad van a ser muy diferentes a los que estábamos acostumbrados a presenciar hace no demasiado tiempo. Lo del parecido del huevo y la castaña se va a quedar en mantillas. Ojalá que las vacunas hagan de estocada fulminante y el virus caiga rodado sin puntilla porque esto ya parece el cuento de nunca acabar.