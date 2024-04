OFICIAL: La lavanda y sus aceites esenciales fuera de la lista europea de productos tóxicos

Era algo que se esperaba pero que tenía que concretars y por fin se ha hecho. Ya se ha votado la exclusión definitiva de la Lavanda y sus aceites esenciales de la lista negra del reclamento de Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Texturas...

En un momento se quería incluir a la lavanda y a sus aceites esenciales como productos tóxicos, pero finalmente y ya por fin se ha votado en el Parlamento Europeo que esto no sea así. Lo ha explicado la eurodiputada, vicesecretaria general y portavoz del PSOE en Castilla La Mancjha, Cristina Maestre: "De haber prosperado esa propuesta inicial de la Comisión Europea, los productores habrían sufrido un gran impacto en su rentabilidad. Afortunadamente y después d eun arduo trabajo con los representantes europeos hemos logrado un acuerdo queprotegelos cultivos de lavanda excluyéndolos de esta estricta regulación".

Guadalajara y toda la zona de Brihuega es una de las principales productoras de lavanda y esto, como dice Maestre hubiese supuesto un palo tremendo. Ahora bien, como nos dijo en su día el CEO de Alcarria Flora, la amenaza de la normativa europea no es la única que tiene el sector: "Europa nos quería considerar en un etiquetado que no nos corresponde y se ha frenado, pero ahora mismo el sector lo que necesita es una ayuda abajo, a lo que es el agricultor. Si las administraciones no toman medidas como una corta en verde o fijar un precio mínimo que al menos cubran los gastos de producción, todo lo que es el turismo en torno a la lavanda va a morir".

Eso será otra cosa que tengan que pelear y luchar, pero de momento, la lavanda y sus aceites esenciales ya no se van a considerar tóxicos.