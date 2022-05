Se necesitan con urgencia pastores en Guadalajara

En los últimos años, se ha producido una pérdida paulatina e irreversible de pastores que puedan conducir el ganado extensivo en provincias como Guadalajara, llevando a este sector ganadero prácticamente al borde de la extinción. Una situación de la que se ha alertado desde UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, cuya secretaria provincial, María José Ramiro, ha pasado por los micrófonos de COPE Guadalajara para lanzar un SOS, advirtiendo que "o se atiende ya mismo y con urgencia las reclamaciones de los pastores o efectivamente el sector muere por inanición".

En este sentido, ha considerado como medida "aconsejable" para apoyarles "que en todas las líneas de ayudas de la PAC se les diera un trato diferente al que se les está proponiendo darles", explicando que, aunque hasta ahora se les están otorgando a los ganaderos de extensivo ayudas "tengan o no tierra en propiedad", con la reforma de la PAC, se prevé que "que aquel que no tenga tierras en propiedad no va a percibir ayudas y, teniendo en cuenta que los ganaderos de extensivo ya vienen muy tocados de antes, se pronostica que el futuro se les puede complicar aun más".

Además, la representante de UPA en la provincia ha destacado la dureza del oficio de pastor por muy diversos factores, fundamentalmente "por la cantidad de horas, porque tienen que trabajar los 365 días al año y, en el caso de cogerse unas vacaciones y tener que darse de baja unos días por enfermedad o por cualquier otra situación, se encuentran con que el sector no es lo suficientemente productivo como para pagar a personas que les suplan en muchos casos, y si lo hacen, pueden contratarlos por muy poco dinero y es muy complicado que alguien esté dispuesto a aceptarlo".

En definitiva, tal como ha concluido María José Ramiro, la persona que se decida por trabajar como pastor debe saber que se trata de una profesión "que cuenta con muy poca cualificación profesional, muy poca acreditación social y muchísimo esfuezo, por lo cual no hay prácticamente personas que se impliquen con el pastoreo". No es de extrañar, por tanto, que de las nuevas incorporaciones que se producen de jóvenes al campo, más de las dos terceras partes lo hacen a la agricultura y no a la ganadería.

De hecho, la mayor parte de los escasos pastores que existen actualmente en la provincia proceden de otros países, "especialmente del Norte de África, y casi diría que exclusivamente de Marruecos", ha apuntado la titular de UPA Guadalajara, añadiendo que "ni siquiera de los países del Este, que sí que hacen otro tipo de trabajos en el campo, están entrando al sector ganadero de extensivo".



Creación de una escuela de pastoreo

Con el objetivo de revertir la pérdida de pastores en la provincia y que no disminuyan así la campaña de ovino y las queserías y que se mantenga, al mismo tiempo, la labor de limpieza del monte y de las laderas, desde la Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural han anunciado la puesta en marcha el próximo mes de junio de una escuela de pastoreo con talleres y jornadas para que los jóvenes puedan aprender una profesión "que se encuentra en peligro de extinción", según ha lamentado el delegado, Santos López.

López ha confirmado que ya hay media docena de jóvenes interesados en participar en estas jornadas formativas gratuitas que va a llevar a cabo el Gobierno regional, en este caso en Molina de Aragón con la colaboración del Ayuntamiento, con la intención también de trasladarlas a otros puntos de la provincia, si existe demanda.