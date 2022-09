Regresa el reto 'Brazadas por Nipace' el 1 de octubre

Será el próximo sábado 1 de octubre cuando el coach profesional y deportivo guadalajareño Nacho Redondo se lance a las aguas del Lago de Bolarque para renovar, esta vez en solitario, el reto de nadar a lo largo de 12 kilómetros por sus aguas con el objetivo de ayudar de nuevo a Fundación NIPACE, de atención y ayuda a niños y niñas con parálisis cerebral y a sus familiares.

La nueva travesía tendrá su punto de salida desde el Castillo de Anguix sobre las 7.30 horas, ya que, según Redondo, "es la parte más representativa del embalse; subimos en barca y allí me soltará Juancho, de Entretenimientos Mares de Castilla, que es quien nos cede los barcos y me acompaña".

A las 8.00 horas, este nadador solidario sentirá el primer impacto con las frías aguas de Bolarque, que "se nota más aun con la bajada de las temperaturas, así que habrá que moverse algo más rápido y ya está", ha comentado, haciendo hincapié en que, además, no llevará puesto neopreno de invierno.

Pero el destemple inicial se pasará enseguida con las brazadas, que se prolongarán durante "aproximadamenteseis horas"; un lapso de tiempo durante el que, tal como ha explicado, "no salgo del agua, porque yo me alimento y bebo en el agua, es decir, más o menos cada hora paro un poquito para comer algo y, sobre todo, para hidratarme, porque, aunque parezca que no, la hidratación es la parte más importante de una travesía a nado".





Aun con todo, el aporte de potasio y otros minerales durante el reto así como los entrenamientos previos realizados con gomas especiales en su piscina particular no evitarán las molestias que pueden provocar a Nacho Redondo dos lesiones, especialmente la última diagnosticada.

"Es una hernia de disco un poco compleja", ha apuntado, lamentando que le va a hacer sufrir al nadar "un poco más, pero hablándolo con mi cirujano ya le he dicho que primero van los niños de Nipace, y después la operación si es necesaria, porque la hernia se pasa". En este sentido y por comparación, ha destacado la realidad inspiradora de los niños a los que atiende Nipace, a quienes "lo que tienen no se les pasa nunca, pero siempre tienen alegría y felicidad".

Por eso, y porque -todo hay que decirlo- contará con la habitual asistencia médica deAlfonso Ortigado, Redondo no duda en repetir el próximo sábado este reto ya superado el 25 de septiembre del pasado año, en aquella ocasión acompañado por la nadadora de travesía Paula Taberné.

"Se trata de ayudar a Fundación Nipace visibilizando su labor", ha subrayado, aunque animando también a colaborar económicamente con ella enviando un Bizum al 02483, ya que, tal como ha adelantado,"están ahora en un proceso de adaptación al Centro Internacional de Rehabilitación, que es un proyecto muy bonito, para el cual necesitarán mucho más dinero".

Recordamos que el pasado 18 de junio el coach alcarreño también fue capaz de pedalear durante 24 horas ininterrumpidas en bicicleta estática en la Plaza Mayor de Guadalajara y que, además, ha sido camarero voluntario en el Vermú organizado a beneficio de Nipace durante la Semana Grande de Ferias y Fiestas de la capital.