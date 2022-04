Manuel Alegre (Director Coprodeli): "El Convento de Pastrana habría sido el lugar de acogida temporal ideal"

El pasado martes 29 de marzo un avión fletado por el Ministerio de Defensa tomaba tierra en la base aérea de Torrejón de Ardoz con un pasaje a bordo compuesto por 85 menores huérfanos ucranianos, muchos de ellos con discapacidad mental, y 17 tutores, procedentes de un orfanato ubicado en una de las ciudades más castigadas por los ataques rusos, Donetsk.

Tras la exitosa operación de evacuación ha estado Fundación Coprodeli España, una ONG liderada por el sacerdote de Pastrana, Miguel Ranera, cuya ayuda era requerida el pasado 14 de marzo por la ONG americana ANGEL FACES ORG y su subsidiaria en Ucrania, Miracle Hearts ORG, para sacar del país a este grupo, que ya había sido evacuado previamente a la ciudad occidental ucraniana de Lviv (Leópolis), donde estuvieron a salvo hasta que el 22 de marzo comenzaron los bombardeos rusos cercanos a esta localidad.

Pues bien, el pretendido destino de acogida en España para estos más de ochenta menores ucranianos y sus tutores era el Convento del Carmen de Pastrana, en cuya habilitación y equipamiento habían trabajado más de 40 voluntarios de Coprodeli. Un destino truncado en el momento en el que el pasado 31 de marzo la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, confirmaba que el edificio carmelita no reunía las condiciones mínimas para albergar a los refugiados ucranianos, quienes finalmente eran trasladados a Salamanca.

"El convento de Pastrana no reunía condiciones y así también nos lo indicó el Ministerio, porque no tenía calefacción, no tenía una red eléctrica para poder acogerlos", aseguraba la consejera, añadiendo que "de momento no van a venir a Castilla-La Mancha".

García Torijano aprovechaba para insistir en la necesidad de que la ayuda a Ucrania "debe ser canalizada a través del Gobierno de España, de los Ministerios, y teniendo ya a disposición de la gente que viene esos recursos para evitar que pasen estas cosas, que dan pie a que la gente pueda pensar que cualquier Comunidad Autónoma no es solidaria para acoger a refugiados; no es el caso".

"Tenemos claro que queremos acoger a los refugiados también en Castilla-La Mancha, pero velando por los derechos de todos los refugiados que vengan y, en especial, de los niños, que son los más vulnerables", finalizaba diciendo la titular de Bienestar Social en la región.

En Mediodía COPE Guadalajara, también hemos querido hablar con Fundación Coprodeli, cuyo delegado en España, Manuel Alegre Carvajal, ha garantizado la capacidad y fiabilidad de su ONG a la hora de acometer este tipo de labores humanitarias, ya que "lleva más de 30 años en Perú, donde es experta en ayuda humanitaria porque hemos hecho muchos campamentos de acogida por terremotos e inundaciones". De hecho, tal como ha señalado, la intervención de Coprodeli se activa tras la petición de ayuda de la ONG estadounidense Milagros del Corazón, "que hace de puente entre los padres de adopción y los varios orfanatos que la organización tiene en Ucrania; ambas ONG nos ponemos en contacto con Fundación Madrina y Fundación Amica, que llevan muchos años en España de trabajo con niños vulnerables".





Pero, sin duda, la clave para que estas organizaciones consiguieran el permiso del Gobierno de Ucrania para sacar a los niños del orfanato fue la oferta de su acogimiento en la Villa Ducal, ya que, según ha recordado el delegado español de Coprodeli, "al ser niños de orfanato, la patria potestad la tiene su gobierno y, gracias a que presentamos una carta en la que decimos que iban a ser acogidos en Pastrana, el Ministerio de Guerra ucraniano les dio salvoconducto para salir".

Además, ha subrayado que una de las condiciones que debía cumplir esta operación de evacuación y acogida, según el compromiso adquirido con el ejecutivo ucraniano, era "que estuviera todo el orfanato junto, que no se separaran los niños y tampoco de sus tutores y que no se pudieran adoptar, sino simplemente permitir la acogida temporal de estos menores mientras dure el conflicto, tras el pudieran regresar íntegros a su país".

En definitiva, para este voluntario pastranero, "el éxito de la operación se debe a la coordinación de estas cuatro ONGs y a la posibilidad de venir un lugar seguro como Pastrana, al margen de que al final no haya sido así".

Con respecto al cauce extraoficial de su labor de ayuda, Alegre Carvajal ha garantizado que durante la misma han estado "en continua comunicación" con los cargos ministeriales y regionales competentes en la materia y que no han dado "ningún paso que no esté regulado". En este sentido, ha matizado que urgía actuar, puesto que "estamos en una situación de guerra", relatando que "los niños en la noche antes de salir, llegaron a una ciudad en la que había un toque de queda, durmieron esa noche en un sótano a 15 grados bajo cero mientras escuchaban las bombas".

(El pastranero Manuel Alegre Carvajal es el director de Coprodeli)

Precisamente, ese factor de emergencia es el que ha alegado el representante de Coprodeli para criticar el "bloqueo de las administraciones nacionales y regionales" de la acogida de los huérfanos ucranianos en el albergue pastranero, al que, tal como ha apuntado, en la misma mañana de partida del grupo de refugiados "la Delegación provincial de Bienestar Social envió un inspector para ver en qué condiciones estaba", cuyo informe "como tal no existe", según ha asegurado.

"Cuando yo pido el informe a la viceconsejera y a la delegada provincial me dicen que lo van a derivar al Ministerio, incluso en un momento determinado me dicen que no sólo no existe informe sino que no hay una normativa específica para este tipo de centros que sustente legalmente ese informe, el cual, además, no es vinculante, sino que lo recibe el político, el responsable de turno, y tiene que decir si lo toma en cuenta o no, y todo esto en caso de máxima emergencia como es éste", ha lamentado el delegado de Coprodeli, quien, frente a las deficiencias contempladas en el documento del inspector tales como la falta de calefacción y la presencia de grietas y humedades, ha aclarado que las grietas "no son estructurales ni peligrosas" y las humedades "están ya secas desde hace años".

En cualquier caso, con el objetivo de convertir el Convento del Carmen pastranero en un lugar apto para la acogida de los menores ucranianos, los voluntarios se pusieron manos a la obra.

"Hemos conseguido que haya agua corriente, agua caliente, camas, colchones, mantas, toallas, ropa; hemos cambiado la instalacion eléctrica, instalado diferenciales en todas las habitaciones y colocado extintores de incendio", ha mencionado Manuel Alegre, recordando que, cuando el pasado martes a las 05:00 horas llegó el avión con los niños y los tutores, "después del periplo de varias semanas huyendo de bombas, al mediodía se presentaron en el Convento del Carmen de Pastrana y dijeron que estaban dispuestos a quedarse allí esa misma noche ya", sin embargo, "el presidente de la Fundación Madrina, con cabeza fría, dijo que era mejor esperar hasta que nos dieran la autorización". Una autorización que no llegó, algo que ha lamentado profundamente el director de Coprodeli en nuestro país, ya que, en su opinión, "Pastrana, como solución temporal, habría sido ideal, aunque luego hubieran acabado yendo a Salamanca".