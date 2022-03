Los ganaderos de la Sierra Norte no sufren falta de piensos pero sí su gran encarecimiento

Los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara no están padeciendo falta de abastecimiento de piensos para su ganado desde que comenzara el pasado 14 de marzo la huelga del transporte.

Así lo ha asegurado a los micrófonos de COPE Guadalajara el presidente de la Agrupación que los aglutina, Francisco García Peinado, explicando que "en la SAT Campillo de Ranas no la hemos notado, porque hemos sido un poco previsores encargando pienso para las vacas una semana antes y no nos pilló el toro, y esta mañana he encargado pienso para los terneros y me han dicho que la situación está prácticamente normalizada así que esperamos recibir esta misma tarde un camión de pienso para ellos".

Si bien, ha reconocido que "algunos ganaderos, sobre todo de la zona de El Cardoso, sí han sufrido unas esperas de 3 ó 4 días, pero, apañándonos unos con otros, hemos conseguido salir de estas circunstancias".

Por su parte, Alberto Chamorro, ganadero radicado en Majaelrayo, también ha señalado que no están padeciendo problemas en el suministro de piensos, pero sí se ha quejado del fuerte incremento del precio de los mismos, que considera "una burrada", lamentando no recibir "ninguna ayuda, a pesar de que un saco de 30 kilos de pienso ha subido 2 ó 3 euros".

Pero a la subida del coste del alimento para el ganado, Chamorro ha añadido la repercusióndel elevado precio del combustible que se ve obligado a consumir para el desempeño de su oficio diario.

"Tengo una paridera ahora mismo de 30 ó 40 ovejas que han parido y hay que comprar pienso y voy a por él con mi vehículo, y el gasoil no te cuento cómo está", ha puesto como ejemplo.

(Ganado vacuno en Cantalojas. Imagen de Quercus ilex)



En cualquier caso, las dificultades coyunturales que está padeciendo el sector ganadero como consecuencia de la huelga de transportistas no han impedido que sus profesionales dejen de empatizar con estos últimos. De hecho, para el presidente de los ganaderos de la comarca serrana, Francisco García Delgado, la huelga de transportistas es "muy acertada, porque es un colectivo que está igual que el sector agrícola y ganadero; el Gobierno nos tiene con el culo al aire".

En este sentido, ha manifestado sentirse"solidarizado con ellos", porque, tal como ha argumentado, "no se puede trabajar a pérdidas; si yo voy a salir a trabajar y tengo que poner dinero, me quedo en casa".Además, García Peinado ha recordado que los camioneros y demás profesionales del transporte "han estado ahí en las emergencias y en los momentos críticos y me consta que ellos no querían tampoco llegar a esta situación".

Finalmente, el representante de los ganaderos de la Sierra Norte se ha referido a los principales problemas que aquejan a su sector, puestos de manifiesto en la concentración convocada por los profesionales del campo español el pasado domingo 20 de marzo en Madrid, "desde la subida de los combustibles, las tarifas eléctricas, el tema de los riesgos, los ataques de lobos, los saneamientos ganaderos, la ruina que tenemos encima, la falta de relevo generacional para nuestras explotaciones y los precios que no están equilibrados entre productor y consumidor, que está pagando más caro algo que debería estar bastante más barato".