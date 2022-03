La huelga de transportistas, que se iniciaba el pasado 14 de marzo ante su "situación de colapso total" por los altos precios del carburante, empieza a notarse, aunque ligeramente, en las empresas de Guadalajara.

Los micrófonos de COPE Guadalajara se han acercado esta mañana a los comercios de proximidad y a los establecimientos de alimentación de barrio de la capital para preguntar a sus propietarios o dependientes si están sufriendo problemas de suministro de sus productos y, a tenor de lo que nos han comentado, la repercusión del paro del transporte está siendo mínima, por el momento.

Así lo ha señalado un carnicero, asegurando que, "de momento, no tenemos ningún problema de suministro, así que todo va normal, perfectamente", ya que, tal como ha explicado, "las tiendas pequeñas, como normalmente nos sirven proveedores de la zona, no tenemos ningún problema".

Sin embargo, en el caso de una pescadería céntrica de Guadalajara, aunque, según ha apuntado su propietario, "no se está notando falta de productos, tan sólo alguna cosa", se ha reducido la oferta en variedad y cantidad. En este sentido, se ha quejado de que "no te dan todo lo que tú quieras y, si a lo mejor quieres cargar ocho cajas de una cosa, nada más te dan dos".

Además, otra consecuencia de la situación de tensión en el mercado provocada por la huelga de transportistas es la subida del precio de algunos artículos, porque, "al haber menos producto, se produce el encarecimiento de éste, como ocurrió la semana pasada, que los mejillones subieron 4 euros de golpe en un kilo, y también han subido otros productos", ha añadido el pescadero alcarreño.

Por su parte, los consumidores tampoco han percibido ausencia en las estanterías de los artículos con los que llenan habitualmente su cesta de compra diaria.

"He encontrado todo lo que buscaba y suelo comprar; no he tenido ningún problema para encontrar frutas, verduras, lácteos, nada", ha comentado una vecina de la capital, aunque reconociendo "que sí es cierto que hay menos cantidad". Sin embargo, otra clienta de un supermercado cercano ha lamentado no encontrar "algunas cosillas", refiriéndose en concreto a la "leche, porque han traído parte de las marcas y tipos, pero ya no hay de la que yo tomo; tampoco huevos gordos, sólo hay de los pequeños".