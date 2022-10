Se estima que 1 de cada 4 personas en el mundo sufrirá a lo largo de su vida algún tipo de enfermedad mental, que, de hecho, abarca actualmente el 40 por ciento de las enfermedades crónicas del planeta. Si nos quedamos en España, un 25 por ciento de la población padecerá en el transcurso de su existencia algún trastorno mental que, ya en la actualidad, es causa del 12 por ciento de la discapacidad total.

Pero además, algunos estudios señalan que más de un 20 por ciento de las personas menores de edad presentan durante su infancia algún problema de salud mental que requiere atención especializada, incluso, según la organización 'Save The Children', un 3 por ciento de niños, niñas y adolescentes han tenido pensamientos suicidas en 2021. No olvidemos que el suicidio constituye en estos momentos la primera causa de muerte no natural.

Son algunos de los datos recogidos por el Doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud, Javier Urra en su último libro, titulado "Cuando la salud mental quiebra".

Editado por Díaz de Santos, el volumen, que está basado en muchos años de experiencia clínica de Urra como psicólogo de la Fiscalía y de un centro de reforma del Ministerio de Justicia, como fundador de otro de educación especial o como primer Defensor del Menor, analiza las causas de esta "silenciada realidad" y aporta las pautas para afrontarla, incluso prevenirla.

En el 'Día Mundial de la Salud Mental', que se celebra el 10 de octubre, el autor ha pasado por las ondas de COPE Guadalajara poniendo énfasis en el hecho de que "hay 300 millones de personas en el mundo con depresión, pero también existen otras patologías como pueden ser el trastorno obsesivo-compulsivo, los pensamientos inusitados y extraños, la esquizofrenia, la ludopatía o adicción al juego y el trastorno bipolar, entre otros".

Un amplio y variado menú de trastornos mentales que, tal como ha subrayado Urra, nos demuestra que "aunque estamos venciendo muchas enfermedades físicas, estamos viendo mucha dificultad para encontrar una razón para la existencia que, tal como nos decía Víctor Frankl, es fundamental".

Con respecto a la "quiebra mental" entre los jóvenes, el Director clínico de recURRA Ginso ha señalado entre los factores causantes el hecho de que "los adultos muchas veces no alcanzan a ser los mejores padres, unas grandes parejas, unos grandes profesionales, a tener su tiempo de ocio, es decir es una vida ansiógena de difícil manejo del tiempo". Una espiral de ansiedad que, en opinión de Urra, da como resultado "unos niños muy estresados también y que, a veces, generan una depresión que cursa de una manera paradójica en un trastorno oposicionista, pero que realmente estamos hablando de una verdadera depresión".

Si a esto añadimos situaciones como el acoso escolar o ciertas conductas de riesgo, algunos menores pueden verse abocados "a tener ideas autolíticas o a efectuar un hecho irreversible como es el suicidio ante un sufrimiento que no pueden soportar", ha explicado Javier Urra, determinando que se trata de "un síntoma de una sociedad que, aunque es la mejor que ha existido en la historia del ser humano, valora y agradece poco lo que tiene".

Asimismo, no podemos obviar el azote y las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, que "nos ha transmitido vulnerabilidad, nos ha impedido despedirnos de nuestros seres más queridos y ha zarandeado a muchas empresas", ha asegurado, añadiendo que nos encontramos en "un mundo convulso por la guerra de Ucrania, porque se nos transmite que estamos mal, porque vivimos en una sobreinformación pero en un bajo nivel de conocimiento, y todo ello nos genera un tipo de patología social que redunda en el sufrimiento de muchas personas".

No es de extrañar, por tanto, que otra cifra reveladora que se recoge en 'Cuando la salud mental quiebra' sea la de que "España lleva dos años liderando el consumo de ansiolíticos".



En este sentido, su autor no duda en instar a la sociedad arealizar "planteamientos existenciales importantes y a preguntarnos, por ejemplo, qué pasaría si un día no llegan la luz o el agua a casa, por qué damos por hecho que todo tiene que funcionar o por qué no nos damos cuenta de que la mayoría de la gente se compromete y trabaja muy bien en grupo".

Y tras los interrogantes a los que anima a dar respuesta, llegan las grandesrecomendaciones sanadoras y preventivas que pasan, entre otras, por "tener más contacto con la naturaleza, más tertulia, más tiempo para la soledad y la introspección y, desde luego, ayudar más a los demás desde organizaciones no gubernamentales o compromisos cívicos".

Finalmente, el Doctor en Psicología de origen navarro y guadalajareño de residencia pretende dejar al descubierto en su nuevo libro que, pese a la preocupante realidad social a la que nos asoma, "España no está bien dotada" para hacerle frente, ya que, tal como ha apuntado, "tenemos 6 psicólogos clínicos para 100.000 habitantes, mientras que en el resto de Europa son 18; disponemos de 11 psiquiatras por cada 100.000 y en Francia, 22".

Por ello, Javier Urra ha reclamado tanto "el acceso a los servicios de salud mental y respuesta urgente y continuada", así como la "formación específica de los médicos de atención primaria", con los que los ciudadanos tiene un mayor contacto a lo largo de su vida, porque no se puede desdeñar el dato de que "un tercio de las bajas laborales tienen su razón de ser en la enfermedad mental".

No en vano, uno de los grandes retos y objetivos "debería ser la detección precoz de las enfermedades o trastornos mentales", ha concluido.