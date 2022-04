Guadalajara se moviliza este sábado por la paz del mundo

“Por la paz, no a las guerras” es el lema de la manifestación convocada para este sábado 2 de abril en la capital por la Plataforma por la Paz de Guadalajara, aunque la iniciativa original para la cita de mañana ha sido promovida por la Asociación "Abriendo Fronteras". Así lo ha señalado uno de sus miembros, Ramón Alario, explicando que su colectivo "tiró un poquito de correos que tenemos de diferentes asociaciones que sabemos que funcionan en Guadalajara y la respuesta ha sido fantástica porque en la primera convocatoria nos juntamos representantes de unas 14 asociaciones". Una cifra crecedera ya que, tal como ha dejado claro Alario, la convocatoria "no es nada selectiva" y la Plataforma creada "en contra de la guerra y a favor de la paz es una plataforma abierta".



El objetivo de la marcha, que arrancará a las 12:00 horas desde la puerta del Palacio del Infantado para desembocar en el Parque de la Concordia, es doble. En primer lugar, según el portavoz de Abriendo Fronteras, "el echarse a la calle para decir que no queremos que intenten solucionar los problemas con guerras ya es un gran mensaje", argumentando en este sentido que las guerras "no solucionan nada, porque de entrada se llevan por delante un montón de vidas de inocentes, pero es que, además, el problema de fondo no se arregla por la ley del más fuerte que es lo que termina siendo al final cualquier guerra". La segunda pretensión de la manifestación convocada para mañana es "poder influir en la voluntad de los políticos", ha concluido.

En definitiva, todos los integrantes de los grupos y asociaciones aglutinados en la Plataforma por la Paz de Guadalajara abogan por la resolución no violenta de los conflictos entre las personas y los pueblos, denuncian las ocupaciones de los países y el olvido de la comunidad internacional y muestran su apoyo a las personas desplazadas por las guerras, para las que reclamanvías seguras de huida hasta territorios que ofrezcan amparo.