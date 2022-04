Fernando Laborda (Microbiólogo): "La nueva ola de hepatitis infantil no es muy grave, pero sí preocupante"

Aunque continúa la investigación científica para dar con el agente causante de los casos de hepatitis infantil que se han detectado ya en 12 países, los datos presentados este lunes en el Congreso de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) que se está celebrando estos días en Lisboa (Portugal) apuntan al adenovirus F41 como principal "sospechoso".

Entretanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha confirmado hasta el momento 169 casos, todos en el hemisferio norte.

A Reino Unido, donde se encendió la luz de alerta el pasado día 5, contabilizando hasta la fecha 114 casos, le siguen España con 13 (8 confirmados y 5 posibles); Israel, con 12 casos; Estados Unidos, con 9; Dinamarca, con 6; Irlanda, que ha reportado menos de 5; Holanda, al igual que Italia, con 4; Noruega y Francia, con 2 respectivamente, y Rumanía y Bélgica, con sendos casos.

Pero, sin duda, el peor dato es que esta hepatitis de origen aún incierto ha provocado la muerte de un menor y ha hecho necesario el trasplante de hígado de 17 afectados, que representan el 10% de los casos.

(Fernando Laborda, catedrático emérito de Microbiología, Doctor en Farmacia y Licenciado en Ciencias Biológicas)

En "La Mañana de COPE Guadalajara" hemos contado con el criterio de un experto, el Catedrático Emérito de Microbiología por la Universidad de Alcalá, Fernando Laborda, quien ha considerado en nuestros micrófonos que "esta nueva ola de hepatitis, por la que la OMS ha encendido las alarmas, de momento, no es muy grave, aunque sí preocupante, al no saberse muy bien cuál es la causa, puesto que no está producida por ninguno de los virus de la hepatitis conocidos".

Bien es cierto que, tal como se apuntaba ayer en el ECCMID, "se está pensando que el agente causante sea un adenovirus", ha señalado Laborda, explicando que el adenovirus "es un virus diferente al de la COVID; un virus que es de DNA, en vez de RNA, bastante corriente y que provoca sobre todo catarros, gastroenteritis y, algunos, hepatitis".





Sin embargo, las hipótesis siguen abiertas acerca de las causas de la enfermedad y, de hecho, tal como ha apuntado el microbiólogo, "tampoco se descarta que pueda ser algo unido al COVID, indirecta o indirectamente".

En este sentido, ha señalado que "se ha visto que puede haber una relación con el COVID, bien como un Covid persistente, es decir una consecuencia secundaria de haber pasado el coronavirus, porque muchos de los niños han dado positivo en SARs, o puede ser una coinfección entre el SARs y un adenovirus".

En todo caso, Fernando Laborda ha subrayado que "se está estudiando para determinar cuál es el agente causal y hay que dejar trabajar a la ciencia", dejando muy claro que, esta hepatitis infantil "no tiene nada que ver con las vacunas" porque, "aunque en un principio había gente que pensaba que era una reacción secundaria a las mismas, se ha visto que los niños que han tenido esta hepatitis no estaban vacunados".





En cuanto a la franja de edad a la que más afecta, ha indicado que "suelen ser niños menores de 10 años y parece que tiene una especial incidencia en niños con menos de 2 años", apuntando como principales síntomas "los que se dan en general en una hepatitis", tales como, "la ictericia, es decir que el niño se pone amarillo, sus ojos se ponen amarillos, y es una de los síntomas más visibles, así como dolor abdominal, diarreas, vómitos, un poco de cansancio".

De este modo, el también Doctor en Farmacia y Licenciado en Ciencias Biológicas ha aconsejado que, en cuanto detectemos alguno de estos síntomas en un pequeño, "debemos llevarlo rápidamente al médico para que éste determine si se trata de una hepatitis corriente o no", advirtiendo al mismo tiempo de que"hasta que no se conozca bien el agente infeccioso no se puede hablar de un tratamiento adecuado pero, desde luego, fundamentalmente sería reposo y una alimentación sana a base sobre todo de carbohidratos; si es un adenovirus no hay un antiviral todavía funcionando adecuadamente contra él".