Dani Molina gana su quinto oro consecutivo en el Campeonato de Europa de Triatlón

Dani Molina se ha alzado con su quinto oro en el Campeonato de Europa de Triatlón, disputado este pasado sábado en Olsztyn, Polonia, en la categoría de PTS3 (deportistas con discapacidad física significativa que compiten de pie), coincidiendo precisamente con el vigésimo-sexto aniversario del accidente de moto por el que tuvieron que amputarle su pierna derecha cuando tenía 22 años.

El triatleta madrileño pero guadalajareño de adopción ha asegurado a los micrófonos de COPE Guadalajara que "ganar cinco europeos seguidos no es fácil, aunque lo parezca y la gente se esté malacostumbrando", explicando que "hay gente muy buena también compitiendo y hay que lucharlo; cualquier fallo se paga y nadie te regala nada".

En este sentido, ha señalado que una de las dificultades que ha tenido que superar en la prueba polaca ha sido su cambio de formato, de triatlón a duatlón, ya que la organización tuvo que cancelar la prueba de natación, ya que, a pesar de que el agua en el lago Ukiel estaba a 15 grados, "la temperatura exterior era muy baja, estábamos a tan sólo 7 grados, y, por norma, anularon la prueba de natación porque no es posible nadar en esas condiciones y lo hicieron duatlón, es decir, había que correr, hacer bici y correr".

Aun con todo, Molina dio una nueva lección de capacidad de esfuerzo y adaptación y supo sacar la máxima ventaja de los cambios de última hora.

"Corro muy bien, de hecho, soy el que mejor corre y eso me dio cierta ventaja, pero tuve una pequeña lucha con uno en la bici que recortó la parte de bici que le había sacado corriendo, sin embargo, luego lo volví a recuperar y ya disfruté mucho de la carrera", ha recordado, apuntando que su "primera carrera fue a ritmo muy rápido de 3,40; en la bici, a 34 ó 35 kilómetros por hora, y, en la segunda carrera, a ritmo de 4,10".

Efectivamente, el deportista con sede vital y deportiva en Guadalajara cruzó la meta en Olsztyn en 55 minutos y 41 segundos por delante del holandés Nico Van Der Burgt. Un nuevo triunfo añadido al palmarés de este campeón indiscutible del paratriatlón que ya tiene la mirada y su "máxima motivación" puesta en los próximos Juegos Paralímpicos París 2024.

"Quedan dos años y medio más o menos para los Juegos y mi ilusión es llegar allí en plena forma y luchar por una medalla olímpica, y si la puedo ganar pues mejor todavía", ha subrayado.

Y es que, después de diez años cumplidos desde aquel primer triatlón corrido el 27 de mayo de 2012, Dani Molina ha confesado que su pasión y vocación deportivas no han disminuido un ápice, sino más bien todo lo contrario, ya que, tal como ha garantizado, es plenamente consciente de tener "la suerte de vivir mi deporte tal como lo hago, de vivir de él y poder mantener a mi familia con lo que hago".

"Creo que no hay mejor trabajo que éste para mí, porque supone levantarme por las mañanas sabiendo que lo que voy a hacer es lo que más me gusta y que encima me pagan por ello", ha concluido satisfecho.