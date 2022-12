La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en el término municipal de Torremocha del Campo a un hombre de 44 años, de nacionalidad serbia, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La detención se produjo sobre las 12:00 horas del pasado lunes, en el transcurso de un control preventivo de la Seguridad Vial llevado a cabo por una patrulla del Destacamento de Tráfico a la altura del kilómetro 117 de la Autovía A-2, cuando los agentes detectaron un vehículo que carecía del seguro obligatorio.

Tras identificar a su conductor, que además no tenía permiso de conducción por no haberlo obtenido nunca, los agentes pudieron percibir un fuerte olor a marihuana procedente del interior de la furgoneta, por lo que le pidieron que les mostrase la carga que transportaba, localizando así en su interior once bolsas que contenían 50 kilogramos de marihuana y 41 tabletas de hachís con un peso de 4.100 gramos.

Por estos hechos, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico y al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Guadalajara instruyeron diligencias por la detención de este individuo por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y por conducir un vehículo a motor sin haber conseguido nunca el permiso de conducción. Diligencias que fueron entregadas, junto con el detenido, en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadlajara, cuya autoridad decretó su ingreso en prisión.