Comerciantes y vecinos de Azuqueca volverán a manifestarse el 24 de abril contra la inseguridad del municipio

El próximo domingo 24 de abril, los comerciantesyvecinos de Azuqueca de Henares, convocados por AUPA (Autónomos Unidos Para Actuar), volverán a manifestarse por las calles de su localidad y frente a su Ayuntamiento para denunciar la preocupante situación de inseguridad que llevan tiempo padeciendo.

El motivo de esta segunda cita reivindicativa es que, según la Plataforma, tras la primera manifestación realizada el pasado 7 de febrero, no se han reducido el número de robos y actos vandálicos de los que son víctimas ni se han puesto en marcha soluciones para frenarlos o para mejorar la seguridad del municipio por parte del consistorio, al que acusan de "mirar hacia otro lado" y "engañar" a la población azudense.

"Tan sólo en la última semana 6 ó 7 negocios han sufrido robos", ha apuntado el coordinador de AUPA en Guadalajara, Carlos Romeral, a los que hay que añadir "actos de vandalismo en coches, con rotura de luna para robar lo que haya dentro, robo de vehículos, de patinetes, de teléfonos móviles, etc, etc".

Sobre el perfil de los asaltantes, ha señalado que, aunque es cierto que "hay varios elementos conocidos por la Guardia Civil, la Policía Local y los vecinos de Azuqueca, porque son asiduos a cometer robos nocturnos", muchos otro grupos"vienen de fuera y roban aquí en Azuqueca porque saben que no hay seguridad y es más fácil robar que en otros sitios", utilizando por lo general el mismo modus operandi consistente en entrar a los negocios "por la noche, o bien rompiendo con una alcantarilla el cristal del local o bien reventando la verja, llevándose todo lo que puedan de dentro; por ejemplo, en los bares normalmente van a por la recaudación de las máquinas tragaperras, tabaco, algo de género, etc".

Pero más allá de las cuantiosas pérdidas económicas, estos hechos están ocasionando una fuerte sensación de miedo, incluso "psicosis" entre los dueños y trabajadores de los diferentes establecimientos hosteleros y comerciales de Azuqueca de Henares, especialmente en los casos en los que los ladrones han empleado la violencia. Como ejemplo, Romeral se ha referido a "la dependienta de una joyería que ha sufrido dos atracos con violencia; en el primero la agredieron físicamente y en el segundo, que fue hace aproximadamente un mes, la encañonaron con una pistola y ahora está de baja por depresión, mientras que el atracador sigue sin ser detenido; al día siguiente, otra joyería cercana también sufrió intento de robo por tres individuos, a los que el dueño consiguió echar".

En definitiva, la oleada de robos y actos vandálicos que sacude desde hace meses a la localidad del Corredor del Henares está siendo, según el coordinador de AUPA en la provincia, insostenible para toda la población, ya que "un comerciante no puede estar todas las noches yéndose a dormir esperando a ver si le va a tocar a él, o, en cuanto es de noche, no puede ocurrir que una persona mayor no salga de su casa porque le da miedo".

"Nos sentimos abandonados por parte de quien tiene que mejorar nuestra situación", ha lamentado, señalando con el dedo al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares que es la Administración que, tal como ha subrayado, "debe garantizar la seguridad del municipio teniendo una plantilla policial adecuada, que cuente con los medios y el material adecuados".

De este modo, la principal reclamación que lanzan desde AUPA al consistorio azudense es el aumento de su inversión en seguridad, que se traduce, en primer lugar, en que "en vez de 36 policías locales, se vaya ampliando la plantilla seriamente y no con cuatro como nos quiere hacer creer que es suficiente, porque son 70 policías locales los que tendría que haber en Azuqueca".

Pero, además, según la plataforma de Autónomos, otra medida fundamental es "que se invierta en cámaras de vigilancia", con el objetivo de poder identificar a los autores de estos hechos delictivos, máxime teniendo en cuenta que "la Guardia Civil está muy justa también de efectivos".

"Que cosan Azuqueca de cámaras con detectores de matrículas, porque el único que tiene que tener miedo de que haya cámaras es aquel que va a hacer algo malo", ha subrayado Carlos Romeral, recriminando al equipo de Gobierno municipal haber instalado "cuatro cámaras de seguridad de atrezzo que no funcionan, tanto es así que la Policía Local no tiene ni pantallas para visualizarlas".

Finalmente, como reivindicación de dimensión nacional, el responsable de AUPA en Guadalajara ha dejado claro que "hay que reformar la ley, porque no puede ser que este país tenga unas leyes que protejan a los delincuentes y desamparen a quienes sufren el acto vandálico", recordando como muestra "el caso del que robó en la churrería: con tentativa de homicidio, estando buscando en Guadalajara y con todos los antecedentes que tenía, le dejaron en la calle a la espera de juicio, y se puso a llorar y no le condenaron así que está en la calle y puede robar en cualquier otro lado".

La manifestación convocada por AUPA para el domingo 24 de abril, partirá a las 11:00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y, tras recorrer diversas calles de la localidad, regresará frente al consistorio donde se procederá a la lectura de un Manifiesto. Allí, tal como ha avanzado el coordinador de la plataforma convocante, los participantes podrán expresar sus quejas, con el objetivo, entre otros, de que el alcalde, José Luis Blanco, "se preocupe un poquito por los comerciantes y los ciudadanos de Azuqueca, entone el mea culpa y por lo menos salga haciendo alguna declaración o, incluso, reconociendo que ha habido una mala gestión en temas de seguridad y anunciando que se va a poner a trabajar desde ya mismo para dar soluciones a esta situación", pero soluciones que sean "de verdad y no de cara a la galería como está haciendo", ha concluido.