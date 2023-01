Ana Guarinos (candidata Alcaldía Guadalajara): "En el Partido Popular no hay ningún tipo de cisma"

Aunque será este lunes 23 de enero cuando el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, visite Guadalajara para hacer oficial su candidatura, Ana Guarinos ya se ha presentado públicamente esta semana como cabeza de lista de su partido a la Alcaldía de Guadalajara para las próximas elecciones del 28 de mayo.

Con respecto a la tardanza en desvelar su nombre, Guarinos ha argumentado en los micrófonos de COPE Guadalajara que "todavía quedan cuatro meses para las elecciones; aún no se han convocado" y ha apuntado que el nombre de Alberto Rojo como candidato a la Alcaldía que ahora ocupa se conoció "a finales de noviembre de 2018, o sea con mes y medio de diferencia".

Además, según la actual coordinadora general del PP regional, "cuando un partido político tiene muchas personas con capacidad para liderar un proyecto, en este caso a la Alcaldía de Guadalajara, resulta más difícil que si solamente tuviera una alternativa".

En este sentido, ha garantizado que "en el Partido Popular no hay ningún tipo de problema ni ningún tipo de cisma" que haya influido en dilatar el proceso de elección de su candidatura, aclarando que, en todo caso, lo que sí "puede haber, como en todas las familias y en todas las formaciones políticas, son matices a la hora de pensar si una persona ocuparía o desempeñaría una responsabilidad con mayor acierto que otra, si a uno le puede gustar más una persona que otra por diferentes razones".

"Eso significa que en el PP la gente puede pensar, puede dar su opinión", ha subrayado, añadiendo que, tras la decisión tomada por la Dirección nacional de su partido en cuanto a las personas que deben liderar las candidaturas a las capitales de las diferentes provincias de España, "todos tenemos un objetivo, que es llegar a la meta y hacer el mejor tiempo".

Trayectoria política en el ámbito municipal

La meta de esta zaragozana de cuna pero molinesa de vida y corazón será, por tanto, ganar la Alcaldía capitalina en las urnas autonómicas y locales del próximo 28 de mayo con la "ilusión" de regresar a la vida local.

De hecho, la también abogada de profesión ha recordado que su carrera política tuvo su origen en el ámbito municipal, "en 1999,como candidata a la Alcaldía de Molina de Aragón; continué dos legislaturas, que compatibilicé con el Congreso de los Diputados y, a partir de entonces, también he estado compatibilizando la vida parlamentaria con la vida municipal".

No hay que olvidar la labor desarrollada por Ana Guarinos durante"ocho años como concejala del Ayuntamiento de Guadalajara, concretamente hasta esta última legislatura, en la que no he estado en la lista porque ejercía otro tipo de responsabilidades".

Y es que, tal como ha subrayado la aspirante a alcaldesa de la capital, "la vida local es una vida apasionante", caracterizada por "la cercanía, la proximidad y la posibilidad de resolver los problemas y de ayudar a la gente en su día a día, que no es poco".



"Un modelo de ciudad vivo"



Tras considerar que Guadalajara es una ciudad "sucia, no apacible; una ciudad a la que le falta vida, dinamismo, luz y mucha ilusión",Guarinos ha adelantado que el que ella propone es, por el contrario, "un modelo de ciudad vivo, en el que la gente se sienta a gusto, desde que sale de su casa a pasear hasta la gente que quiere invertir, abrir la puerta de un negocio; una ciudad en la que uno viva seguro, en la que uno pague unos impuestos en relación con los servicios públicos que recibe".

Finalmente, a su principal adversario en la arena electoral de mayo, el actual alcalde socialista Alberto Rojo, le ha pedido "una campaña sosegada, de propuestas y de proyectos; limpia", una campaña -ha añadido- "en la que no se utilicen las instituciones de las que hay personas que forman parte, como en este caso Alberto Rojo, para hacer política, ni los medios ni los recursos materiales ni personales de esas instituciones para hacer campaña electoral".