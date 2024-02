2.000 metros cuadrados y una iglesia del siglo XVI por 95.000 euros

Gregorio Hontoria tiene 86 años, cuatro hijos y mucha experiencia sobre el terreno de la zona de Cogolludo. No en balde se ha dedicado ala promoción de terrenos en la zona durante prácticamente toda su vida. Invertía en terrenos, los explotaba y sacaba un beneficio. "Se puede decir que he contrubuído al desarrollo de muchas de esas zonas. Imagínate hace 40 o 50 años las conexiones eran horrorosas".

Uno de esos terrenos que compró en la década de lso 80 fue una finca en la ahora abandonada pedanía de Romerosa. Era una subasta pública del estado y le atrajo el precio, la zona y la seguridad que daba que fuera propiedad del estado. "En ese terreno que salió a subasta está enclavada la iglesia. Lo primero que hice al comprarla fue llamar al obispado para cerciorarme de que realmente no pertenecía a la diócesis". Y no, es de su propiedad. De un particular que según nos ha confesado no promocionó ese terreno por pereza mental y que ahora, a su edad y con el delicado estado de salud de su mujer, lo mejor es venderla. "Mis hijos ya son mayores ya tienen sus familias y no están como para hacerse cargo de esa finca".





Una opción para 'escapar' del mundo

Lo que ofrece, más allá de la curiosidad de la iglesia, es un lugar idílico en sus palabras, "antes de vender sus virtudes quiero dejar claro que el lugar está con mucho trabajo por hacer. Hay un tramo de camino de unos 200 metros que habría que adecentar para llegar hasta la iglesia. Pero para ser del siglo XVI la estructura está en perfecto estado, lo único que se ha perdido es el tejado. Más allá de eso ofrece un lugar tranquilo, precioso, alejado del mundo y exclusivo que te hace sentir que estás a 500 kilómetros de Madrid".

Y para hacer las cosas o comprar está finca lo que hay que hacer como nos dice Gregorio es primero, interesarse y luego conocerla en persona para poder apreciarlo todo como debe ser.