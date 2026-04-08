Sheila, mujer gitana, 28 años y madre de 4 hijos: "Yo he ido a entrevistas de trabajo y lo primero que te preguntan es si eres gitana. Si dices que sí, ya no te llaman"

En este jueves 8 de abril, se celebra el 'Día Internacional del Pueblo Gitano', en recuerdo del Primer Congreso Mundial romaní/gitano, en el que tal día como hoy en 1971 se instituyeron la bandera y el himno gitanos. Fue en el 4º Congreso Internacional Gitano en Serok, Polonia, cuando se instauró, para cada 8 de abril, esta jornada que pretende festejar y dar visibilidad a las tradiciones y la cultura gitana, así como reivindicar los derechos de esta etnia repartida por todo el mundo y destacar los importantes valores que ofrece al conjunto de la sociedad.

"Hemos avanzado mucho, gracias a Dios, y las mujeres gitanas somos iguales a los hombres gitanos, pero siempre guardando nuestro respeto a los hombres, porque no tienen nada que ver igualdad y respeto" -ha asegurado en Mediodía COPE en Guadalajara Sheila Serrano, una mujer gitana de 28 años, residente en Cabanillas del Campo, aunque lamentando que, con respecto a mujeres y hombres payos, no puede decir lo mismo, ya que existe "mucho racismo y mucha desigualdad".

En este sentido, Sheila se ha referido a situaciones habituales en las que las personas de etnia gitana sienten una clara discriminación por parte de la sociedad.

Tú vas a alquilar una casa con todos los requisitos que piden y cuando te ven, sinceramente, te ponen mil excusas Sheila Serrano Mujer gitana, beneficiaria de 'Tejiendo Caminos'

"Yo veo a una chica comprando y no la persigue nadie. Y cuando entras tú, al verte que eres gitana, notas esa sensación de que te persiguen, de que te vigilan, de que no se fían los de seguridad" -ha comentado, sin olvidar el grave problema de acceso a la vivienda por el mismo motivo, ya que "cuando vas a alquilar una casa, cumpliendo todos los requisitos que piden, cuando te ven, te dicen que sí, sí, ya te llamaremos y te ponen mil excusas".

Por no hablar de la barrera que se levanta por prejuicios "a la hora de buscar trabajo, porque, si te notan que eres gitana, olvídate de ese trabajo" -ha criticado esta joven madre de cuatro hijos, de 5, 6, 11 y 12 años, después de haber sido víctima del rechazo en el ámbito laboral en primera persona.

Sheila Serrano es una de las mujeres beneficiarias del programa 'Tejiendo Caminos' de Cáritas Diocesana

"Ahora que tengo a los niños más pequeñitos, pues la verdad que me tengo que poner un poquito más en casa por ellos, pero antes que no los tenía tan pequeños, no me daban trabajo en ningún sitio" -ha denunciado, recordando haber ido a entrevistas en las que la primera pregunta que le espetaban era "si eres gitana". Tras la respuesta afirmativa, se encontraba con la frase hueca y evasiva de "vale, vale, ya te llamaremos", que a Sheila le sonaba como un nuevo portazo en la cara.

Sin embargo, para nuestra protagonista en el 'Día Internacional del Pueblo Gitano' son muchos los valores que definen su cultura y ella se empeña en transmitir a sus hijos, como el "respeto, la educación, la igualdad, que nosotros no recibimos; respetamos mucho, mucho, mucho a nuestros mayores, cosa que nosotros no vemos en los payos y nosotros no les discriminamos ni les juzgamos por eso" -ha subrayado, reivindicando que "miren lo bueno que tenemos, igual que nosotros miramos lo bueno que tienen ellos".

Celebración del 'Día Internacional del Pueblo Gitano' 2026 en el kiosko del Parque de la Concordia, en Guadalajara

'tejiendo caminos' para las mujeres gitanas de guadalajara

Sheila Serrano es una de las beneficiarias del programa 'Tejiendo Caminos' puesto en marcha por Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara desde hace ya seis años. En la actualidad, trabaja con 52 mujeres de diferentes barrios de la capital, como Alamín, Escritores y La Rambla.

"Todos estos años hemos trabajado dando voz a la mujer gitana y ha resultado con varios éxitos" -ha indicado su responsable, Arturo Mottola, apuntando entre los ámbitos en los que se desarrolla el programa "el tema del emprendimiento laboral, de la capacitación de la mujer gitana; el tema del cuidado hacia un bienestar social y físico, también importante por las mujeres gitanas: el cuidado personal, o sea, hemos trabajado en una forma integral, porque realmente este proyecto trata de abarcar un protagonismo y dar un rol importante a la mujer gitana".

Por eso, el 'Día Internacional del Pueblo Gitano' es una buena oportunidad para dar a conocer "lo que quieren las mujeres y en realidad el pueblo gitano, que es una sociedad que no juzgue por la identidad del pueblo gitano, sino por los valores que puede aportar a nuestra sociedad hoy", tales como "el profundo respeto hacia los mayores, que en el mundo payo esto pasa a veces en segundo plano; el cuidado y la protección de nuestros niños, que en el pueblo gitano son sagrados, y la soberanía de la familia como eje fundamental de nuestra cultura" -ha señalado el también responsable del Área de Infancia y Familia de Cáritas Diocesana, asegurando que, a lo largo de todos los años que él mismo ha convivido junto a personas de etnia gitana, "todos los días encuentro siempre algo lindo", destacando, muy especialmente en medio del escenario bélico internacional actual, el carácter "no violento" del pueblo gitano, que "no ha hecho la guerra a nadie, no ha ocupado ningún país", algo que demuestra -ha concluido- que "se puede construir paz sin tener una tierra y sin tener un país".