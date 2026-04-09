Un robo deja incomunicado a un pueblo de Guadalajara: "Si a un mayor le pasa algo, no podría avisar para ser atendido"

La sensación de pulsar el botón de emergencia y que nadie responda es la que vive el centenar de vecinos de Moratilla de los Meleros, en Guadalajara. Desde hace casi un mes, este pueblo con una población mayoritariamente superior a los 65 años carece de cobertura móvil, lo que ha generado una situación de inseguridad y aislamiento, especialmente para quienes dependen de la teleasistencia.

Un mes de aislamiento y sin respuestas

El problema impide el contacto con familiares y la gestión de asuntos vitales como las citas médicas o la coordinación con ambulancias. Arantxa, la alcaldesa, ha manifestado su impotencia: "Si alguna persona mayor de las que viven solas les pasa cualquier cosa, no van a poder ser atendidas". Ella misma debe usar el WiFi del ayuntamiento o viajar a Guadalajara para tener conexión.

Si alguna persona mayor de las que viven solas les pasa cualquier cosa, no van a poder ser atendidas" Arancha Iñigo Vega Alcaldesa de Moratilla de los Meleros

La frustración aumenta ante la falta de soluciones por parte de la compañía. Según la alcaldesa, no solo no ofrecen plazos, sino que dan información engañosa a los afectados. "Mienten a los vecinos que llaman pidiendo información, porque [...] les dicen que el servicio se restaura en 48 horas", una promesa que se repite sin cumplirse desde hace semanas.

Mienten a los vecinos que llaman pidiendo información" Arancha Iñigo Vega Alcaldesa de Moratilla de los Meleros

El origen: un robo y el silencio de la operadora

El origen de la avería fue un robo producido el viernes 13 de marzo. Los ladrones sustrajeron "la caja que nos da la comunicación con la operadora de Movistar", ha detallado la alcaldesa. Curiosamente, la confirmación del suceso no provino de Telefónica, sino que fueron los técnicos de Telecom de Castilla y la Mancha quienes informaron al ayuntamiento.

Ante la adversidad, la solidaridad se ha abierto paso en el pueblo. Como cara B de la noticia, la alcaldesa ha explicado que "hay muchos vecinos que se han ofrecido" a prestar sus líneas de otras compañías. De esta forma, quienes no tienen servicio pueden "hacer una llamada urgente o utilizar el teléfono" si lo necesitan.