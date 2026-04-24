La razón por la que el 'pueblo de las bodas' de Guadalajara es incapaz de registrar más matrimonios: "Una situación desesperada"

Aunque es conocido como 'el pueblo de las bodas', Campillo de Ranas, en la Sierra Norte, con 156 habitantes censados, podría perder su apodo si no se pone solución al bloqueo administrativo que sufre como consecuencia de la falta de secretario municipal desde el pasado mes de enero.

"La situación que vivimos es desesperada, porque una competencia que no es de los ayuntamientos, que es el Juzgado de Paz, que suelen asumir los secretarios bajo cobro, porque les pagan, al no tener secretario, no tenemos quien la realice" -ha explicado en Mediodía COPE en Guadalajara el alcalde, Francisco Maroto, lamentando que esa carencia ha provocado la total paralización de ese órgano judicial en su municipio.

Como muestra de las consecuencias, Maroto ha mencionado el caso que se les ha presentado la semana pasada de "una viuda que lleva esperando tres meses un certificado de matrimonio para poder hacer su declaración de herederos, desbloquear su cuenta, etcétera, etcétera".

Campillo de Ranas

Pero además, el colapso administrativo afecta de lleno a la gestión burocrática y económica del consistorio serrano.

"Llevo el mes pasado sin pagar las nóminas de los operarios; estamos al punto de perder subvenciones, como el PLATEMUN, que es el plan especial para los incendios, porque necesitamos la firma del secretario en 10 días; pago de otras subvenciones que hemos tenido que pedir prórroga, porque llevo sin pagar a los proveedores desde el mes de enero" -ha apuntado, añadiendo que "el ayuntamiento, por supuesto, está cerrado, porque no tenemos personal administrativo".

Estamos a punto de perder subvenciones como el PLATEMUN y llevo sin pagar a los proveedores desde enero Francisco Maroto Alcalde de Campillo de Ranas

Por eso, invadido por la indignación y el agotamiento, la reclamación del alcalde de Campillo de Ranas a la Administración de Justicia es "que muevan el culo", más concretamente "en los Juzgados de Paz a los que correspondemos, sobre todo en Yunquera de Henares, y que, por lo menos, una vez al mes suban a Campillo de Ranas para desbloquear todo esto, porque ahora mismo tengo como siete u ocho expedientes paralizados del Juzgado de Paz".

Ayuntamiento de Campillo de Ranas Sin secretario municipal, no se pueden registrar eventos matrimoniales, por los que Campillo de Ranas es popularmente conocido

En cuanto a la llegada de un nuevo secretario, Maroto es consciente de que la cosa "va para rato", teniendo en cuenta que "casi todos los funcionarios de plaza han cogido su plaza, han desplazado a los interinos y ahí estamos, en la bolsa, esperando a que nos venga uno".

Pido que de los Juzgados de Paz de Yunquera de Henares vengan, al menos, una vez al mes para desbloquear esto Francisco Maroto Alcalde de Campillo de Ranas

No es de extrañar que el primer edil serrano se sienta indignado y desesperado ante la situación, máxime cuando, según ha asegurado, se la ha comunicado a diferentes instituciones, como la Audiencia Provincial, la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio de Justicia, pero aún no ha obtenido respuesta.

Invadido por el agotamiento y el desánimo, considera que su pueblo y sus 156 vecinos censados están siendo víctimas del “abandono institucional”.