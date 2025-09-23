En este pueblo se buscan "personas emprendedoras que quieran desarrollar un negocio de hostelería de calidad"

Si eres persona emprendedora y te apetece regentar un negocio de hostelería "de calidad" en el Alto Tajo, te interesará saber que el Ayuntamiento de El Recuenco, en el corazón de esa bella comarca y al lado de la serranía de Cuenca, ha publicado el concurso para el arrendamiento del bar-restaurante municipal.

"A la familia que lo gestionaba se le acaba el contrato y lo hemos puesto a concurso para ver a quién encontramos que quiera gestionarlo, sabiendo que es un bar que funciona, que se puede hacer mucho en estos pueblos y queriendo que lo coja alguien que tenga una mentalidad emprendedora" -ha explicado en Mediodía COPE en Guadalajara el alcalde de El Recuenco, Enrique Collada, señalando que el arrendatario idóneo del establecimiento hostelero de su pueblo debe ser alguien "que reconozca los valores de todo el capital natural que hay aquí, de la gastronomía de esta zona, de los productos magníficos que se hacen en nuestra provincia o, por ejemplo, en la provincia vecina de Cuenca".

Según el pliego publicado, el contrato tendrá una duración de 4 años, prorrogables de mutuo acuerdo, con un precio de salida "bastante asequible" de 162 euros mensuales (IVA incluido). Además, se contempla un periodo de carencia de 9 meses "para que esos primeros meses de arranque, teniendo en cuenta también que viene el invierno, no tengan por qué pagar el alquiler y, luego, pues estar libre de deudas con Hacienda, con Seguridad Social y tener un pequeño colchón económico" con el que poder hacer frente a ciertas inversiones iniciales "en material, en suministros y demás", pero no a reforma alguna, puesto que, tal como ha añadido Collada, "el año pasado, lo que hicimos fue poner una cocina nueva, climatización y aire acondicionado".

Sin olvidar que, según ha asegurado, desde el Ayuntamiento se tenderá "una mano amiga para ayudar a encontrar viviendas en alquiler, que, por supuesto, son mucho más económicas que en una ciudad, ya que "el alquiler de una casa completa ronda los 350, 400 euros".

Ayuntamiento de El Recuenco

En cuanto a los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de puntuar a los aspirantes, el regidor ha adelantado que, más allá de valorar el precio, se han manejado "otros parámetros que beneficien a la calidad del servicio", tales como "que hayas tenido experiencia en el sector de la hostelería, tanto gestionando como, a lo mejor, siendo empleado; el horario de apertura, ya que cuantas más horas de más se ofrezca estar abierto el negocio, más puntuación", máxime teniendo en cuenta "la visión social que tenemos del negocio".

En este sentido, ha subrayado que "el bar en este tipo de pueblos es más que un bar; es un centro social, incluso el sitio de referencia para los visitantes", que no solo llegan al pueblo y a la comarca en verano, que es cuando evidentemente "se hace la mayor parte de la facturación", sino en cualquier estación del año "gracias a todos los valores naturales que tenemos".

Imagen de la Asociación Cultural Amigos de El Recuenco Vista de El Recuenco desde el Picazo

Las ofertas podrán presentarse en el Ayuntamiento de El Recuenco, en Plaza Nuestra Señora de la Bienvenida, 7, los martes, miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 horas, con plazo hasta el 8 de octubre. También podrán remitirse por correo postal, siempre que el envío se justifique con el resguardo de Correos y se comunique en el mismo día al consistorio mediante telegrama.

Para más información, se pueden consultar los pliegos completos en el Perfil del Contratante de la Sede Electrónica municipal: https://elrecuenco.sedelectronica.es. Además, para resolver cualquier duda sobre las condiciones del concurso, se ha facilitado el correo electrónico adelrecuenco@gmail.com y el teléfono 949 81 70 17.