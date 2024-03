La windsurfista Pilar Prieto será quien represente a su pueblo, Horche, en la V Vuelta Ciclista a España Movimiento Ultreya Más Sol, una iniciativa que tendrá lugar del 6 al 13 de julio de este año y que consiste en cubrir en bici una distancia de 1.400 kilómetros por etapas, cruzando la Península Ibérica de norte a sur, desde Covadonga hasta Alcalá de Guadaira, pasando por diferentes municipios entre los que se encuentra la localidad horchana.

Tras ganar un sorteo celebrado el pasado 29 de febrero en el salón de actos del Ayuntamiento horchano, la deportista alcarreña tendrá que realizar la prueba ciclista con el objetivo de llevar a cabo una importante labor, hacer de embajadora de su pueblo.

"Es un reto muy grande y un orgullo", nos dice Pilar, expresando el deseo de "hacerlo lo mejor posible y poner en valor mi pueblo, Horche, que es una joya, y sobre todo a los horchanos, que son gente maravillosa, hospitalaria, tienen algo especial y muchísima alegría", porque el objetivo de la Vuelta Ciclista a España Movimiento Ultreya Más Sol es, tal como explica, "dar a conocer la España rural y, sobre todo, lo que tenemos en Horche, como las bodegas, la miel, etc, y todo eso es lo que tengo que ir narrando yo, contando y dándolo a conocer por toda España; imagínate qué honor más grande y también qué responsabilidad".

Pilar Prieto es campeona de Windsurf de España y Castilla-La Mancha

Lo cierto es que este desafío le llega a Pilar Prieto en un momento idóneo porque, a sus 53 años y tras haber superado el grave accidente de tráfico que sufrió el año pasado, confiesa estar "en una época en la quenecesitaba algo así para ponerme otra vez en forma. Llevo unos días pedaleando y con las pilas puestas y ya lo estoy notando, que me siento hasta mejor".

Aun con todo, esta campeona de España y Castilla-La Mancha de Fórmula Windsurf sabe que el entrenamiento debe ser gradual "para no lesionarme", con lo cual ha optado por "hacer 30 kilómetros todos los días" y marcándose "cinco días a la semana de entrenamiento con la bici, luego trabajo de fuerza y descansar un día", con la intención de ir "subiendo de kilómetros, de tiempo, rodando con gente".



Pero todo el esfuerzo merecerá la pena para cumplir la misión encomendada y, sobre todo, para devolver a Horche y sus vecinos todo lo que le han dado a ella.

"El año pasado, después de dos meses sin salir de casa por el accidente, salí y todo el mundo me paraba por la calle y me preguntaba qué tal estaba, todo el mundo estaba pendiente de mí, y eso me ayudó también a recuperarme y esa sensación de que te quiere la gente es brutal, así que yo la quiero devolver", subraya emocionada, considerando que la mejor manera de hacerlo es, sin duda, "con el deporte como insignia, porque el deporte nos hace crecer, te hace compartir, te pone un reto; tiene tantas connotaciones buenas que espero que la gente joven se lo aplique y practique deporte, y más en la naturaleza, porque te enriquece muchísimo".

'Las Casas de Andrea' ofrecen actividad de granja y huerto

En definitiva, estos meses serán aun más intensos de actividad para Pilar Prieto, que tendrá que compatibilizar diariamente el entrenamiento para la prueba ciclista de julio con su profesión, la regencia de 'Las Casas de Andrea', en Horche, un proyecto de turismo rural "que va más allá de alquilar una casa rural".

"Mi proyecto de turismo rural es más vital, es una inmersión en el mundo rural: campo, huerto, granja, probar el vino, ver cómo lo hacemos y además me gusta mucho el arte, me gusta la pintura y lo intento mezclar", explica Pilar Prieto, sintiéndose "afortunada de la vida".