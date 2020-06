Piden a Pedro Sánchez y a Page que cese el "espectáculo bochornoso" del recuento de fallecidos por Covid-19

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este viernes a los presidentes de los gobiernos de España y de la comunidad autónoma, Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, "que cese ya el espectáculo bochornoso" que supone los recuentos del número de fallecidos por la COVID-19.

Núñez ha lamentado el "espectáculo bochornoso que supone que los gobiernos socialistas de Page en Castilla-La Mancha y Sánchez en España no se aclaren con el número de fallecidos que está dejando la pandemia", ha informado en una nota de prensa el Partido Popular castellanomanchegos.

"No son estadísticas ni números, son vecinos de la región, compatriotas, que pierden la vida", ha manifestado Núñez, quien ha abogado por que "las familias no tengan que soportar, ni un minuto más, este espectáculo en el que parece que un día coinciden las cifras y al siguiente no".

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha hecho estas consideraciones tras participar en Guadalajara en el minuto de silencio que se ha convocado con motivo del final de luto oficial en el país en España, en el que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda de las Cortes regionales, Ana Guarinos.

Con su participación en el acto, Núñez ha homenajeado a los casi 3.000 fallecidos durante la crisis sanitaria en Castilla-La Mancha, y ha augurado que esta situación "va a cambiar la sociedad ya que, tras la crisis sanitaria que estamos viviendo, se vislumbra la crisis económica que vendrá en breve".

Asimismo, ha afirmado que "esa cifra de fallecidos, se traduce en casi 3.000 familias rotas que han perdido a un ser querido en un momento de especial dificultad en el que se han tenido que despedir sin velarlo o enterrarlo como estábamos acostumbrados, lo que hace más doloroso todavía este momento".

En este sentido, Núñez ha considerado que "el luto oficial que hoy se termina ha llegado tarde", y ha recordado que el Partido Popular "reclamó durante semanas" a García-Page "que se decretase en nuestra tierra lo que era una obligación moral de los poderes públicos".

Ha pedido "más rigor y más respeto por los fallecidos y sus familias" y ha asegurado que, "tras estos 'intensos' días de luto oficial y homenajeando a las víctimas", desde el Partido Popular de la región van a seguirán trabajando "en memoria de los que no están y de los que seguimos aquí para construir una Castilla-La Mancha de oportunidades y de futuro".

Por otra parte, la diputada nacional y vicesecretaria de Política Social del PP de Castilla-La Mancha, Beatriz Jiménez, ha reclamado "a las administraciones socialistas competentes en materia educativa" ayudas económicas para los alumnos de segundo de Bachillerato para las tasas de la EvAu ante las circunstancias excepcionales ocasionadas por el coronavirus.

En otra nota de prensa enviada por el PP, Jiménez ha pedido también "que los gobiernos socialistas pongan a disposición de los alumnos ayudas para el pago de la primera matrícula universitaria, ya que todo apunta a que el primer cuatrimestre del próximo curso se desarrollará de manera telemática".

Además, ha considerado que la matrícula del primer curso universitario "podrá ser gratis si la Junta de Comunidades decide invertir más en educación, ya que los actuales presupuestos del Gobierno nacional están prorrogados desde el año 2018".