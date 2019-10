"Para que haya diálogo primero tienen que cesar los ultimátum, las amenazas y la violencia"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha invitado hoy al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, a “despejar cualquier tipo de duda” sobre la posible conexión entre el independentismo violento “y el dinero público o las instituciones de Cataluña”, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que condene la ola de violencia que desde hace varios días se vive en esa comunidad autónoma a cuenta de la sentencia del ‘procés’.

El presidente regional se ha declarado “catalán, andaluz y gallego, porque nací español”, y ha considerado que “lo de Cataluña solo se arregla votando y de una manera democrática”. Pero para que se pueda si quiera plantear en España un mínimo espacio de conversación, “primero tienen que cesar los ultimátum, las amenazas y la violencia”, ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que no pueden votar solo unos pocos, “tenemos que votar todos los españoles y españolas. A mí no me van a hurtar la capacidad como español de decidir”, ha añadido. A su juicio, el día que España se plantee opinar sobre nuestra situación territorial “opinaremos todos”, pues lo contrario es “conducir a un callejón sin salida” a una sociedad “que no ve más camino que la frustración colectiva cuando comprueba que lo que le están diciendo es falso”.

García-Page ha incidido en que “no hay ni un solo estado democrático en el mundo que no tenga claro que cuando se trata de soberanía, decidimos todos”, y ha insistido en que desde Castilla-La Mancha “no queremos contundencia, sino Constitución”, y por ello “no vamos a estar cruzados de brazos esperando a ver qué pasa”.

Apoyo explícito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Asimismo, el presidente regional ha mostrado su apoyo “explícito y no solo testimonial” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “que no están en el mismo plano que los violentos”, pues “unos atacan y otros nos defienden”, ha asegurado.

“No confundo el independentismo con los profesionales de la violencia, que se apuntan a todo”, ha asegurado García-Page, antes de reseñar que la actitud que está teniendo la Policía en Cataluña “no solo es proporcionada, sino muy prudente”, y prueba de ello es que “tenemos a más policías heridos que a manifestantes”.

Prudencia -ha añadido- que a veces “nos subleva a los que vemos cómo un Estado en el pleno ejercicio de su derecho y libertades, democrático y constitucional como es España, tiene que aguantar la insolencia y arbitrariedad, y la violencia de aquellos que no tienen ningún argumento político”. Por ello, ha insistido en mostrar su apoyo explícito “a lo que están haciendo y a lo que tengan que hacer” las fuerzas del orden en Cataluña.