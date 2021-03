8M: Mujeres valientes como Matilde, abre una galería de Arte en Santamera de tan sólo 15 habitantes

En el Día Internacional de la Mujer, hemos elegido contaros la historia de Matilde Gómez Osuna, una mujer que un buen día dejó el bullicio de Salamanca para irse a vivir a Santamera, pedanía de Riofrío del Llano, con apenas 15 habitantes, en el corazón de la Sierra Norte de Guadalajara. (Pincha aquí para escuchar la entrevista):"A nivel artístico, trabajar en un espacio con tanta tranquilidad y en mitad de la naturaleza es un privilegio. Además estaba muy agobiada de trabajar en un local comercial en Salamanca, con ruidos de coches, y el bullicio de un gran ciudad y pensé que igual que la gente que venía a mis cursos, se trasladaban a Salamanca, podrían venir hasta Santamera".

"El coronavirus no podía parar mi vida y tiré hacia adelante"

Matilde trabaja desde hace varios años en el arte del Grabado, después de llevar algunos años con una galería de arte en Salamanca, decide emprender su "Híbrido entre galería de arte y taller de grabado" en este pequeño pueblo, en mitad de la pandemia "Todos me decían que me esperara, pero en noviembre no sabíamos todavía cómo iba a evolucionar los contagios del coronavirus y ¿qué haces?, ¿paras tu vida eternamente?. Pues no, hay que tirar hacia adelante.". Desde la Calcografía imparte cursos sobre el resultado de sus investigaciones sobre esta técnica del grabado y realiza diferentes exposiciones.

Con la ayuda de ADEL Sierra Norte, Matilde pudo hacer realidad su sueño "desde el principio me ayudaron mucho, el ayuntamiento me cedió el local que estaba encima del colegio. La subvención que me dieron fue el tope, un 45 % del presupuesto". En total el Grupo de Acción local le ayudó con un importe de 41.213 euros.

"Encontramos por casualidad este pueblo y nos compramos una casa sin verla por dentro"

Esta artista tardía, pero vocacional, tampoco se lo pensó dos veces a la hora de comprar una casa en el pueblo sin verla por dentro "Hace 30 años que mi hermana pasó por Santamera por casualidad, haciendo una ruta en bici y nos enamoramos del sitio. Al final compramos una casa que ni siquiera pudimos verla por dentro".

Sin duda, una mujer valiente que en este día dedicado a las mujeres defiende el valor de las mujeres artistas " Precisamente en el mundo del arte las mujeres no lo tienen fácil. Es notorio que hay una presencia mínima en los museos y tienen más problemas para desarrollar su trabajo porque se acaban enterrando en casa, con los hijos y dejan de ser artistas. Yo he intentado todo lo contrario, de hecho en mi galería exponen más mujeres que hombres".