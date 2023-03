Molina de Aragón comienza la primavera meteorológica con -11 grados. La temperatura más baja de España

7:30 de la mañana, el termómetro ha marcado este miércoles 11 grados bajo cero en Molina de Aragón.

Madrugar cuando uno vive en esta localidad guadalajareña tiene que costar el doble, pero para el alcalde, Francisco Montes, esto no es nada "La madrugada del lunes marcamos más de 16 grados bajo cero y hoy menos once, pero yo siempre digo que tenemos un frío muy seco y simplemente no te entra en los huesos. Para ser sincero donde más frío he pasado en mi vida ha sido en Valencia y en Zaragoza".

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE)

Lo que está claro es que esta temperatura, cuando hoy comienza la primavera meteorológica, no es muy habitual. Nos lo cuenta Francisco Martín, experto meteorólogo "las temperaturas de Molina de Aragón para estas fechas serían normales que estuvieran en - 8 o -10, pero los 16 grados bajo cero de ayer fue una temperatura muy baja y hay que decir que Molina llegó a ser una de las poblaciones más frías de Europa, incluso hacía más calor en Islandia y en algunas zonas de Escandinavia que en la propia Molina de Aragón. Solamente superaron la temperatura mínima algunos pueblos del norte de Rusia".

El récord lo marcaron en 1.954 con 28 grados bajo cero

Aún así el récord de la temperatura más baja en esta localidad se dió en 1954 con - 28 grados, aunque según el alcalde durante la borrasca de Filomena se acercaron "estuvimos en -25 grados y no bajamos durante una semana de -21".

A pesar de que se están dando temperaturas 6 o 10 grados por debajo de lo normal, no es la primera vez que tenemos estas temperaturas en febrero, Martín nos explica las causas " febrero es loco, es un mes cambiante, unas veces nos toca anomalías cálidas como las que están teniendo ahora mismo en Turquía y Grecía con 10 grados por encima de lo normal y sin embargo por Europa Occidental, sobre todo en la península ibérica, las temperaturas están 8 grados por debajo de lo normal. Esto es debido a que el chorro polar, que es un sistema de vientos muy intensos que circulan a unos 9 km de altura ondula. Es como un río de aire y nos trae en ocasiones aire frío y en otras aire cálido".

"Juliette" ha colocado a Molina de Aragón como la población más fría de Europa, solo superada por los pueblos del norte de Rusia

Lo que para Molina de Aragón es habitual, otros pueblos con las mismas temperaturas se enfrentan a multitud de incidencias "nosotros estamos acostumbrados, si pasa en Madrid o en Guadalajara capital hay muchos problemas, pero nosotros tomamos medidas habitualmente, para que las tuberías no se hielen y tengamos calefacción, estamos pendientes de las personas mayores y las organizaciones humanitarias no dejan que nadie duerma en la calle".

Se va Juliette y viene otra borrasca mucho más leve y que afectará al norte de la península...

Y mientras tanto el alcalde pide que nos acordemos de su pueblo también en verano cuando las temperaturas invitan a realizar una visita "a su maravilloso conjunto histórico-artístico y a los parajes del Alto Tajo".