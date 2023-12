Los vecinos de la Zona Básica de Salud de Sigüenza, de nuevo a la calle el 17 de diciembre

Como ya hicieron el pasado 29 de octubre, los vecinos de la Zona Básica de Salud de Sigüenza, aglutinados en la Plataforma '¡Médico Ya!', se manifestarán el próximo 17 de diciembre en Guadalajara capital para exigir a la Gerencia del SESCAM la cobertura de seis plazas de médico de familia y una de pediatría para su territorio, actualmente atendido por cuatro médicos de familia.

"Desde el mes de mayo, cuando se fue la médica que teníamos en los pueblos, no la han sustituido, no han contratado a nadie más, así que hemos estado desde mayo hasta octubre sin médico", explica María José García, vecina de Mandayona, una de las más de una decena de localidades que componen la zona de salud seguntina y, por tanto, la plataforma, añadiendo que, en octubre, se contrató a "una doctora dos horas a la semana, pero solo al pueblo de Mandayona; al resto de los nueve pueblos no iba nadie" y, posteriormente, en noviembre, "han contratatado un médico".

Aunque "el Centro Base de Sigüenza está dotado por el SESCAM con seis médicos y un pediatra",desde hace ocho años "solo hay cinco", generando el problema de que, al estar "el pediatra y otro médico de baja y otro médico con reducción de jornada", la cobertura sanitaria del área de salud seguntina se reduce actualmente a "cuatro médicos para una población de más de 4.500 tarjetas".

Además, tal como advierte García, se trata de "una población envejecida y muy dispersa, porque Sigüenza tiene 28 pedanías, más luego otros 9 pueblos, o sea que, aparte de las tarjetas, hay que tener en cuenta la distancia que hay entre unos y otros núcleos de población".

Por eso, la reclamación de la Plataforma es muy clara, "que se contraten los 6 médicos".

Sin embargo, a pesar de que la Delegada Provincial de Sanidad les confirmó en una reunión reciente "que a Sigüenza le corresponden 6 médicos y un pediatra", desde la Dirección del SESCAM en Guadalajara "nos niegan la mayor, insistiendo en que son 5, pero no nos presentan documentación donde lo acredite".

Por otro lado, los vecinos de la Zona Básica de Salud de Sigüenza se niegan a admitir que la carencia de facultativos sea parcheada con un refuerzo de personal de Enfermería, "porque una enfermera no es lo mismo que un médico; una enfermera te puede socorrer en un momento puntual, pero no es la solución".

En definitiva, la Plataforma vecinal seguntina asegura que, aunque está a la espera de una respuesta por parte de la Consejería de Sanidad, va a continuar en la lucha hasta conseguir esa media docena de médicos para su zona, especialmente teniendo en cuenta que se puede dar el caso de que "si el médico que tiene la jornada reducida no va a trabajar ese día y otro ha tenido guardia, el centro se queda con 2 médicos", sin olvidar "el estrés que tienen los médicos, porque tienen que asumir un montón de tarjetas que no son suyas".

"Ellos se escudan en que no hay médicos, pues entonces ¡cuidad los que tenéis!", exclama María José García, argumentando que, para que los médicos quieran ir a trabajar a los pueblos, hay que "hacerles las plazas más atractivas, hay que incentivarlas", conocedora de que la forma de solucionar el reto demográfico es que la población del medio rural cuente con servicios básicos tan esenciales como una sanidad a la medida de sus necesidades.

La manifestación convocada para el próximo 17 de diciembre partirá a las 12:00 horas desde la Plaza Mayor de Guadalajara y desembocará frente a la Delegación Provincial de Sanidad, con la consigna de "si vives en la Zona Básica de Salud de Sigüenza, exige lo que es tuyo".