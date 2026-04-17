La logística presume de músculo en Guadalajara: un sector resiliente que atrae inversión y sigue generando empleo

El sector logístico de Guadalajara ha vuelto a demostrar su fortaleza en la quinta edición de la feria Logistics Spain, celebrada en el Palacio Multiusos de la ciudad. El evento se ha consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro del sector en España, reuniendo a empresas líderes, profesionales e instituciones. La provincia se reafirma como un centro neurálgico para la logística, con cerca de 20.000 empleos directos que representan el 45% del total en Castilla-La Mancha.

Nuevas inversiones y búsqueda de talento

FM Logistic, una de las grandes compañías del sector, ha anunciado su regreso a Guadalajara con la construcción de un nuevo proyecto de almacén en la zona de El Ruiseñor. Marta Simón, directora general de la empresa, ha explicado que la decisión responde a la necesidad de estar en los dos polos logísticos más importantes cerca de Madrid: Guadalajara y Toledo. "Hay que estar donde nuestros clientes quieren estar", ha afirmado Simón, destacando las buenas experiencias previas en la provincia.

Estamos en Guadalajara porque hay que estar donde nuestros clientes quieren estar" Marta Simón Directora General de FM Logistic

La nueva plataforma logística, cuya primera piedra se puso el año pasado, estará operativa a partir de septiembre de este año. Este proyecto generará alrededor de 120 puestos de trabajo una vez esté a pleno rendimiento, que se suman a los 250 empleos previstos con la apertura de otro centro en Numancia. La compañía busca "todo tipo de perfiles", desde talento joven recién salido de la universidad hasta talento maduro y personas en riesgo de exclusión social.

El perfil del trabajador logístico está cambiando, profesionalizándose cada vez más. Según Simón, ahora se requieren licenciados, expertos en gestión de datos e inteligencia artificial, así como ingenieros de procesos. "Hay cabida para todo el mundo. Yo tengo en la compañía matemáticos, economistas, abogados, gente que ha estudiado marketing, periodismo, de todo", ha señalado la directora general de FM Logistics.

ALVARO_CVG Marta Simón, Directora General de FM Logistic

Resiliencia frente a los retos del transporte

La ubicación de Guadalajara es uno de sus grandes valores, como ha recordado Alfonso Santos, CEO del Grupo Logístico Santos. "Radialmente, estamos en la mejor posición que puede existir para estar en 24 horas en cualquier punto de la provincia", ha indicado. Esta posición estratégica ha sido clave para que la feria sea un éxito y para que empresas como la suya, que mueve más de 60 vehículos diarios, sigan apostando por la zona.

El sector también enfrenta desafíos constantes, como las crisis internacionales o el aumento del coste del gasoil. Sin embargo, Santos ha destacado la capacidad de adaptación del sector: "somos un sector que tenemos una resiliencia enorme, porque cada año aparece algo nuevo que nos pone a prueba y a la que nos acostumbramos y sacamos adelante". Ha explicado que el incremento del precio del combustible se está trasladando a los clientes, quienes son conocedores del problema y lo asumen para garantizar el servicio.

Alfonso Santos, CEO de Grupo Logístico Santos en Cadena COPE

Somos un sector que tenemos una resiliencia enorme, porque cada año aparece algo nuevo que nos pone a prueba" Alfonso Santos CEO Grupo Logístico Santos

La sostenibilidad es otro de los grandes retos. Alfonso Santos ha confirmado que es "un camino que todos, antes o después, tenemos que recorrer". Su empresa, por ejemplo, se ha adherido al compromiso 'Lean & Green', validando sus procesos para ser más sostenibles. "Si no estás, estás muerto y estás fuera", ha sentenciado.

La tecnología como clave de la eficiencia

La atención al cliente es otro pilar fundamental, aunque en este sector los clientes suelen ser otras empresas. Sergio Braojos Pérez, director de este servicio en Luís Simões Logística Integrada, ha señalado que la clave es "evitar la burocracia" y apostar por la agilidad y la inmediatez. Para ello, la digitalización y la inteligencia artificial son herramientas cruciales.

La aplicación de estas tecnologías se divide en automatización de procesos físicos y digitalización. Gracias a ellas, Luís Simões ha logrado aumentar su productividad en almacenes entre un 15% y un 18% y reducir los kilómetros en vacío de los camiones. Braojos ha destacado que la digitalización permite "tener información antes, más fiable y de mejor calidad para tomar decisiones que te ayuden a mejorar el servicio".

En la gestión de incidencias, "la información es la clave", ha insistido Braojos. Ofrecer visibilidad al cliente sobre el estado de sus pedidos es tan importante como la gestión interna de los datos. Este enfoque, similar a la experiencia de usuario en el comercio electrónico, se ha vuelto fundamental para garantizar que toda la cadena de suministro fluya correctamente.

La directora de la feria, Laura Nistal, ha calificado el evento como el "corazón palpitante de la logística". Nistal ha recordado que la feria nació como un foro local en plena pandemia y ha evolucionado hasta convertirse en una cita que congrega a los líderes del sector. Aunque este año el eje transversal es la inteligencia artificial, ha concluido que "el talento es la base de todo".