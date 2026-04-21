Dejar de fumar y perder peso: claves para luchar contra la EPOC y la apnea obstructiva del sueño

¿Sabías que aproximadamente el 15 por ciento de los varones de edad media padecen apnea obstructiva del sueño? Ya sabes, una afección potencialmente grave caracterizada por paradas respiratorias y fuertes ronquidos durante la noche, que provoca cansancio y peores consecuencias para la salud de quienes la padecen y una pesadilla para sus acompañantes.

"Lo que se produce es un cierre de la vía aérea superior mientras el paciente está durmiendo y por eso hay ese gran ronquido y esas pausas respiratorias durante la noche" -ha explicado en Mediodía COPE en Guadalajara, la nueva jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, Olga Mediano San Andrés, advirtiendo que "tiene muchas consecuencias, no solo de síntomas, sino también a nivel cardiovascular o de accidentes de tráfico".

J.Javier Ramos Glez. Olga Mediano, actual jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara

En cuanto al tratamiento de la apnea del sueño, Mediano ha apuntado que, además de "la CEPAP, una máquina que mete presión por la nariz" utilizada actualmente por "aproximadamente 3.000 pacientes en Guadalajara", existen otros tratamientos en el centro hospitalario guadalajareño.

Y es que, teniendo en cuenta que "la causa fundamental de la apnea obstructiva del sueño es el exceso de peso", la "máxima novedad" para tratar la patología "está en los fármacos de tratamiento de la obesidad", como "los GLP-1, que la gente los conoce como estos pinchazos que se dan a la gente para perder peso y son verdaderamente eficaces", hasta el punto de que, en Guadalajara, se van a iniciar "dos ensayos clínicos para el estudio de nuevas moléculas de este tipo en pacientes con obesidad".

La máxima novedad contra la apnea obstructiva del sueño está en los fármacos de tratamiento de la obesidad Olga Mediano Jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara

Junto con la apnea, la segunda enfermedad más prevalente a nivel neumológico es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Agencia EFE El vapeo, además de ser igualmente nocivo para la salud, es puerta de entrada al tabaquismo tradicional

"Es una obstrucción de los bronquios crónica, para siempre, y que viene directamente producida por el tabaco" -ha asegurado la doctora Mediano, lamentando que ahora que "la gente estaba empezando a dejar de fumar, a concienciarse sobre esta enfermedad" ha surgido "un problema importante, que es la introducción de las nuevas formas de fumar", como "el vapeador y el cigarrillo electrónico", que están consiguiendo "crear nuevos fumadores".

El vapeador y el cigarrillo electrónico están consiguiendo crear nuevos fumadores Olga Mediano Jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara



Por eso, para la neumóloga alcarreña queda claro que el "gran caballo de batalla" de la EPOC es el "tabaco" y las pautas más certeras para luchar contra esta patología es "conseguir que la gente no se inicie en el hábito o lo abandone".

"un reto" marcado por los avances en técnicas y procedimientos

Con su habitual hoja de ruta marcada por el abordaje e investigación de las enfermedades que engloba su especialidad, Olga Mediano ha asumido desde el 1 de abril la jefatura del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, cogiendo el relevo de quien ha ostentado el cargo durante los últimos 31 años, José Luis Izquierdo, actual vicedecano del Hospital de Guadalajara en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá (UAH).

SESCAM Olga Mediano ha sucedido a José Luis Izquierdo en la jefatura del Servicio de Neumología

De hecho, la sucesión se ha realizado con la intención de que el doctor Izquierdo pueda volcarse en las labores propias del Vicedecanato, aunque mantendrá su actividad asistencial en el centro hospitalario, atendiendo consultas de Asma Grave y de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

"Llevar ya durante todos estos años el Sueño y la Ventilación suponía ya llevar parte del Servicio, pero sí que es verdad que asumir el Servicio de Neumología, que además es muy puntero dentro del Hospital Universitario de Guadalajara, supone el tener que pensar por dónde vamos a innovar, por dónde vamos a potenciar a los fantásticos especialistas que tenemos y cómo vamos a mejorar en los tres aspectos de la asistencia: en el clínico, en el investigador y en el docente" -ha subrayado Mediano, adelantando que "utilizar herramientas de Inteligencia Artificial o de innovación, pueden hacer que los procesos sean más sencillos y, por tanto, podamos incorporar últimos avances o nuevas técnicas".

En este sentido, la neumóloga se ha referido a una nueva técnica en el Área de Broncoscopias, que es el DISE (Drug Induced Sleep Endoscopy), a través de la cual "dormimos al paciente y simulamos una apnea del sueño, pero estando en el hospital, de forma que podemos ver a qué niveles se produce la obstrucción de esa vía aérea" -ha apuntado, explicando que eso "permite ver si hay una obstrucción que tiene opción quirúrgica; si el paciente se puede beneficiar de un dispositivo de avance mandibular, que es mucho más sencillo que la CPAP, o si efectivamente se resuelve con la CPAP", incluso, en el caso de que esta máquina de presión positiva no aporte la solución, "sabér qué es lo que está ocurriendo en su vía aérea".

MedicineNet El DISE "nos da muchísima información y, sobre todo, nos ayuda a manejar al paciente de forma muy individualizada"

Además de esta técnica, que ofrece la posibilidad de "manejar al paciente de forma muy individualizada", la doctora Mediano ha mencionado el "EBUS radial" (ultrasonido endobronquial radial), con el que es posible puede observar en el interior de la tráquea para ver "los bronquios del paciente por dentro y, con un sistema de navegación, podemos ver si hay lesiones en esos pulmones y coger muestra de las mismas".

En definitiva, para la nueva jefa del Servicio de Neumología del Hospital de Guadalajara, así como para el equipo multidisciplinar que lidera, que cuenta con 13 neumólogos, esta nueva etapa está marcada por la implementación "en prácticamente cada una de las áreas del Servicio" de importantes avances en cuanto a "técnicas y procedimientos que se realizan".