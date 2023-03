Álvaro Casado, primer finalista del IX Concurso de Narración Corta Infantil de COPE Guadalajara

El alumno de 6º curso B del Colegio Santa Ana de Guadalajara, Álvaro Casado, se ha alzado vencedor de la primera semana del IX Concurso de Narración Corta Infantil organizado por COPE Guadalajara, con el patrocinio de Centro Comercial Ferial Plaza y con la colaboración de Aula Abierta.

Con su relato titulado 'Un lugar oculto', este escolar competirá en la Gran Final contra los ganadores de las dos próximas semanas, protagonizadas por los otros dos centros educativos de Guadalajara que participan en nuestro concurso, Colegio Público Badiel y Colegio Sagrado Corazón-Agustinos Recoletos, respectivamente. Final que será transmitida en directo desde el Centro Comercial Ferial Plaza el viernes 24 de marzo durante la realización de nuestros programas locales, Herrera en COPE Guadalajara (12:50 - 13:00 horas) y Mediodía COPE Guadalajara (13:20 - 13:30 horas).

Álvaro, como primer finalista del Concurso, es merecedor de un juguete didáctico por cortesía de La Juguetera Alcarreña, además de los regalos que recibirán todos y cada uno de los participantes: un libro cedido por Ediciones Aache y una tarjeta por valor de 50 euros obsequio de nuestro gran patrocinador, Centro Comercial Ferial Plaza.

Por otro lado, el ganador único del concurso, que se conocerá durante la Gran Final el próximo 24 de marzo, será premiado con una tarjeta regalo por valor de 100 euros para consumir en el Ferial Plaza y el colegio al que pertenezca recibirá 100 euros en material tecnológico, también cortesía del Centro Comercial, además de una placa conmemorativa de su paso por el Concurso de Narración Corta Infantil de COPE Guadalajara en su novena edición.









'UN LUGAR OCULTO' (de Álvaro Casado)

Catalina había quedado con sus amigos para ir al centro comercial Ferial Plaza, tenían que comprar el regalo de Pablo.

Cuando llegaron allí, decidieron que le comprarían unos cuantos cómics, así que pasaron a la tienda más grande que había. Buscarían algunos que le faltaban para completar su colección. Cada uno iría por uno de los pasillos para dividirse el trabajo.

Al darse la vuelta, Catalina se encontró con su amiga de la infancia, Cora. Estuvieron un buen rato hablando, hasta que se dio cuenta que tenía que seguir buscando el tebeo que le habían encargado. Se le había olvidado el título, así que decidió ir en busca de María para que se lo recordara, no conseguía encontrarla, qué raro, pensó… Bueno, pues voy a ir a por Javi; tampoco estaba; eso sí que empezaba a ser sospechoso.

De repente, apareció delante de ella un gato un poco extraño que comenzó a correr. Por alguna razón decidió ir tras él, después buscaría a los chicos. Su sorpresa fue que después de girar varias veces, el animal se metió por una puerta que parecía tener el tamaño perfecto para ella. Aunque tenía dudas la atravesó, quería saber dónde iba, y su sorpresa fue que al llegar al otro lado descubrió que no era la única, había muchos más y sus amigos también estaban allí. Al parecer los habían buscado porque necesitaban de su ayuda...

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ainhoa Galán (6ºA), con su historia titulada 'El misterio del Centro Comercial', y Marina Fernández (5ºB), con el relato 'Aventura en el Centro Comercial', han sido las otras dos alumnas de las Anas que han participado en el arranque del Noveno Concurso de Narración Corta Infantil promovido por nuestra emisora. A continuación, puedes leer sus relatos respectivos.

'EL MISTERIO DEL CENTRO COMERCIAL' (de Ainhoa Galán)

Había una vez unos amigos que algunas tardes quedaban en el centro comercial Ferial Plaza para comprar, ir al cine o tomar algo.

Un día, como una tarde cualquiera, estaban comprando y se dieron cuenta de que las estanterías y la ropa no estaban en el mismo sitio, pero no le dieron mucha importancia porque cualquiera las podría haber movido, como por ejemplo las dependientas. Después, se fueron al cine y también vieron que algunas cosas no estaban en el mismo lugar.

Decidieron darse una vuelta y, claro, eso les llevó toda la tarde. Ya era de noche, no quedaba nadie y se dieron cuenta de que les habían dejado dentro. Al principio se asustaron, pero después pensaron que tampoco estaba mal porque tenían más tiempo para investigar. Recorrieron todas las plantas hasta que llegaron a un almacén y decidieron esconderse por si ocurría algo.

Pasaron las horas y empezaron a escuchar unos ruidos y pasos; vieron que era un maniquí. Él era el que movía la ropa y descolocaba todo. Le preguntaron que por qué lo hacía y él contestó que era porque le gustaba ver la cara de sorpresa de la gente cuando veían que las cosas no estaban en su sitio. Le dijeron que eso no estaba bien y que tenía que volver a ordenar toda la ropa, y juntos le ayudaron a colocar todo en su sitio.

'AVENTURA EN UN CENTRO COMERCIAL' (de Marina Fernández)

Un día, dos niñas muy amigas llamadas Elena y Ana fueron con sus familias a visitar un acuario que se encontraba dentro de un gran centro comercial. El acuario era tan grande que necesitaron hacer dos visitas para poder verlo todo, una por la mañana y otra por la tarde. La primera visita fue muy tranquila, todo era muy bonito.

A la hora de comer fueron a un sitio cercano para hacer un picnic y todo fue fantásticamente. Tuvieron tiempo de comer y de jugar, incluso conocieron a un niño de otro país que estaba con su familia en una autocaravana.

Sin embargo, en la visita de la tarde ocurrió algo inesperado. Elena y Ana se quedaron viendo los souvenirs de la tienda a la entrada del acuario y no se dieron cuenta de que sus familias habían pasado los tornos de entrada. No había nadie conocido. Pensaron que habían salido fuera del recinto del acuario y los buscaron por todo el centro comercial. Ana, que era la más pequeña, iba tranquila, pero Elena era consciente del peligro y apretaba con fuerza la mano de Ana.

Salieron a la calle y una familia que las vio les preguntó si estaban perdidas y las llevó con un guardia de seguridad. Éste se dirigió a una habitación con muchas cámaras y así pudieron ver a sus padres que corrían por los pasillos alarmados. El guardia fue a por ellos y cuando se reencontraron Elena no pudo sostener por más tiempo sus lágrimas mientras se abrazaba con su padre.