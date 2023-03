El alumno del Colegio Sagrado Corazón-Agustinos Recoletos, Alejandro García Rubio, es el tercer y último finalista del IXConcurso de Narración Corta Infantil organizado por COPE Guadalajara, con el patrocinio del Centro Comercial Ferial Plaza y la colaboración de Aula Joven.

Como finalista, recibirá un juguete didáctico de La Juguetera Alcarreña, además de los obsequios que se les entregan a todos los participantes, como son una tarjeta por valor de 50 euros por cortesía del Ferial Plaza y un libro de Ediciones Aache.

Por otro lado, el ganador único del concurso será premiado con una tarjeta regalo por valor de 100 euros para consumir en el Ferial Plaza y el colegio al que pertenezca recibirá 100 euros en material tecnológico también cortesía del Centro Comercial, además de una placa conmemorativa de su paso por el Concurso de Narración Corta Infantil de COPE Guadalajara en su novena edición.

' Perdida en el Centro Comercial ' (Relato de Alejandro García Rubio)

Una tarde de diciembre, Jaime, su madre y su abuela decidieron pasar la tarde en el centro comercial. La abuela de Jaime padecía Alzheimer desde hacía un tiempo y había veces que perdía el contacto con la realidad. Ellos pensaron, que le vendría bien pasar la tarde fuera, viendo la decoración navideña de los escaparates.

El centro comercial estaba lleno de gente. En un momento dado, perdieron a la abuela de vista. Muy nerviosos, Jaime y su madre, se pusieron a buscarla por todas las tiendas, pasillos, baños,... sin resultado. Acudieron a la seguridad del centro, que se puso rápidamente en marcha para encontrarla.

La abuela, feliz, iba mirando todos los escaparates porque le traían recuerdos de su infancia, ajena a la angustia que tenía su familia.

Finalmente, un guardia de seguridad, pasó por el quiosco de chucherías del centro comercial y allí estaba la abuela, sentada en un banco, comiéndose unos bastones navideños.

La felicidad de Jaime y su madre fue infinita cuando la vieron. De pronto la abuela fue consciente de lo que había pasado.





(Fachada del Colegio Sagrado Corazón de Guadalajara)

El relato de Alejandro se ha impuesto en esta tercera semana de nuestro concurso a las historias creadas por los otros dos participantes de su centro educativo, Ángel Juárez García, con 'Viaje en el tiempo' e Inés Miquel Ximénez, con el suyo titulado 'In memoriam', cuyos textos puedes leer a continuación.

' Viaje en el tiempo ' (Relato de Ángel Juárez)

Ahora mismo estoy en el siglo XX … Vale, voy a comenzar por el principio, cómo llegué aquí, ya que yo soy un niño del mundo actual. Todo comenzó un martes por la tarde que me acerqué a este centro comercial; había una feria de ciencias, todos los inventos eran muy graciosos e ingeniosos, todos, excepto una máquina del tiempo, que decían que era de mentira, ya que los viajes en el tiempo son ficticios. Así que fui a investigar, pero por accidente me quedé atrapado dentro de ella y cuál fue mi sorpresa, que viajé a la Edad Media. De esta forma fue como comprobé que sí existían los viajes en el tiempo.

Esta vez la buena suerte no me acompañó, aparecí en ese mismo centro comercial pero en el siglo VIII, en aquel entonces era un terreno en el cual se libró la guerra de los pueblos del norte contra los musulmanes. Yo intenté huir de ese conflicto, pero no pude, hasta que vi una pequeña brecha temporal y sin pensarlo dos veces, salté y aparecí en la Edad Contemporánea, durante la primera guerra carlista; que también tuvo lugar en el terreno donde más tarde se construiría el ya mencionado centro comercial.

De repente salté a otro portal y llegué justo al día de la inauguración que tuvo lugar en 1995, en el siglo XX. Era el primer centro comercial de Guadalajara, así que se necesitaba invitación, que yo no tenía, por tanto me tocó escapar de la policía hasta encontrar el siguiente salto temporal, que esta vez me llevaría al 2023.Siendo tan espectacular lo que me ocurrió, decidí contar mi historia en este libro.

' In memoriam ' (Relato de Inés Miquel)



Sé que suena extraño, pero aquel día 11 de marzo no sabíamos ninguno de los tres lo que iba a ocurrir por la noche. Con la mochila a la espalda, cogimos un autobús para dirigirnos al centro comercial. Sabíamos que iba a ser una noche apasionante, pues, después de ver una épica película en el cine, teníamos planeado quedarnos en casa de Javi a dormir. Pero para nosotros, María, Javi y yo, no será posible olvidar lo que ocurrió, muy diferente a lo planeado, aquella noche en el Ferial Plaza…

Después de la película, permanecimos un rato más en los asientos para terminar las palomitas y nos dejaron encerrados. No era la primera vez, pues acudíamos mucho al cine. Solo había que llamar por teléfono a Dirección. Desafortunadamente, nadie se lo había llevado aquel día. Se apagaron las luces. Pasaban las horas y nadie parecía darse cuenta de nuestra ausencia.

Teníamos mucho miedo, pero hubo algo que verdaderamente nos aterrorizó: la pantalla se encendió y aparecieron proyectadas las imágenes del atentado en el tren de Atocha, que ocurrieron justamente aquel día 11 de marzo años atrás.

Nuestros temores se disiparon cuando descubrimos que aquello fue por un homenaje en memoria de sus víctimas que habían organizado en el cine. Como dice mi padre, recordar los errores del pasado evita repetirlos.

Alejandro García se tendrá que enfrentar a los otros dos finalistas de nuestro concurso (Reyes Alarcón, del Colegio Público Badiel, y Álvaro Casado, del Colegio Santa Ana) en la Gran Final, que se celebrará el próximo viernes 24 de marzo y será transmitida en nuestros programas locales de Herrera en COPEGuadalajara de las 12:20-12:30 horas y de las 12:50-13:00 horas y en Mediodía COPE Guadalajara, que se emite de 13:20 a 13:30 horas.