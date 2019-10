El presidente de ADAC, Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña, Vicente Hita, ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope Guadalajara para abrirnos la puerta del vasto territorio que incluye su grupo de Desarrollo Rural. Un conjunto de 48 municipios que, según Hita, es "heterogéneo, ya que, por una parte, están los pueblos cercanos a la influencia del Corredor del Henares, los campiñeros, y, por otra, casi la mitad del territorio, la zona Alcarria, con pueblos bastante despoblados, con ayuntamientos que rondan los 100 habitantes, incluso menos". De hecho, se calcula que la densidad media de población de esos pueblos más pequeños de la zona ADAC gira en torno a 4 ó 5 habitantes por kilómetros cuadrado.

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Precisamente, la atracción y consolidación de población es uno de los principales objetivos de las actuaciones desarrolladas por ADAC. Al menos, su presidente ha explicado que "las ayudas que gestionamos son tendentes a asentar población y diversificar la actividad productiva, apoyando iniciativas no habituales en la zona" y ha subrayado el hito que supuso en la lucha contra la despoblación la reunión que su Grupo de Desarrollo Local, junto con los otros cuatro existentes en la provincia de Guadalajara, mantuvieron en diciembre del pasado año en El Parador de Sigüenza. Convocatoria de asistencia multitudinaria, de la que se extrajo un "manifiesto, un decálogo de diez propuestas que abarcan todo lo que entendemos que se debe apoyar para que se asiente población y, una vez que tengamos la propuesta, la alzaremos a la Administración tanto estatal como autonómica, incluso europea".

Pero entretanto las reivindicaciones de nuestra "España Vaciada" se dejan oír y encuentran respuestas de acción por parte de las diferentes instituciones, los pueblos englobados en ADAC siguen reclamando, por necesidad, las ayudas de los Fondos europeos, que, según ha apuntado Vicente Hita, "llevamos gestionando desde hace veinte o veintidós años y permiten que cualquier persona, viva o no en el pueblo, ponga en marcha una actividad productiva", hasta el punto de que, ha admitido, "si no fuera por las ayudas europeas que gestionamos los grupos de desarrollo rural, posiblemente el 80 por ciento de las iniciativas que ponemos en marcha, no saldrían adelante".