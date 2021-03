Verónica Miguel Herranz: "Falta financiación para proyectos y para la estabilidad de la carrera investigadora"

Verónica Miguel Herranz ha sido reconocida "Imprescindible"de la provincia de Guadalajara por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en el acto institucional celebrado esta misma mañana en el Palacio toledano de Fuensalida con motivo del "Día Internacional de la Mujer". Un reconocimiento más que merecido, ya que, con tan sólo 31 años de edad nuestra guadalajareña destacada es doctora en Biotecnología y Máster en Biomedicina y, en su amplia trayectoria, figuran centros de investigación tan prestigiosos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde actualmente trabaja.

Natural de Corduente, donde cursó sus primeros estudios en el Centro Rural Agrupado (CRA) para continuar con la Educación Secundaria Obligatoria en el Instituto de Molina de Aragón, Verónica Miguel Herranz ya se caracterizaba durante su infancia por ser "una niña muy curiosa y con muchas ganas de aprender".

Pero si ha habido un campo del saber científico por el que nuestra galardonada ha sentido especial atracción ha sido "por el mecanismo molecular y genético por el que ocurren las enfermedades ya que siempre me preguntaba por qué unas enfermedades tenían tratamiento y se podían curar mientras que muchas otras todavía son incurables o se han cronificado".

Encontrar respuesta para ese gran interrogante fue el estímulo que impulsó a este jovencísima científica molinesa a dedicar todo su esfuerzo a formarse y a investigar; camino en el que, tal y como nos ha confesado, no ha encontrado nunca ningún impedimento o dificultad por el hecho de ser mujer, ya que, sin responsabilidades familiares a sus espaldas, "en mi corta trayectoria no me he tenido que enfrentar a grandes retos en los que las mujeres puedan estar más implicadas o en los que la mujer haya tenido un rol principal, como tareas de cuidado de personas a cargo o problemas de conciliación de la vida laboral y personal", pero ha reconocido que "muchas mujeres atrás en la Historia que han sido científicas sí se han visto más condicionadas a la hora de compatibilizar un trabajo en Ciencia, que es muy duro y muy sacrificado y que exige mucha dedicación, con esas otras tareas que se atribuían más bien a la mujer".

En cualquier caso, el mayor escollo con el que se ha topado la doctora Miguel Herranz en su carrera no ha sido su condición de mujer sino la escasez de apoyo y de financiación para la investigación en nuestro país, sin distinción de sexo.

Tal y como ha lamentado,"en España falta financiación,no sólo de los proyectos sino de la estabilidad del desarrollo de la propia carrera investigadora", de ahí que, para poder continuar con sus trabajos, los investigadores españoles se vean obligados a irse a otros "países que son mucho más fuertes en este campo y apuestan de una manera más seria por la investigación y, de hecho, siempre es una ayuda muy grande poder realizar estancias en otros países o establecer colaboraciones científicas para conseguir que todos estos proyectos avancen de manera más rápida y alcanzar un conocimiento de mayor profundidad".

No es de extrañar por tanto que el itinerario investigador de nuestra protagonista esté jalonado por largas temporadas en varias universidades de Estados Unidos, como Pennsylvania, Yale y Alabama.

Actualmente, Verónica Miguel Herranz trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa sobre los mecanismos moleculares y el papel del metabolismo en la Enfermedad Renal Crónica. Y es que, según la propia investigadora, se trata de "una enfermedad que tiene bastante relevancia en la sociedad y está muy ligada a enfermedades muy prevalentes como son la hipertensión o la diabetes y que además tiene un coste social elevado porque implica un tratamiento sustitutivo, bien con trasplante renal bien con diálisis".

"Recientemente se ha descrito que a medida que progresa esta enfermedad renal crónica, el metabolismo en el riñón está deteriorado, en concreto el metabolismo de los ácidos grasos, que son la principal fuente de energía en este órgano; incrementando la expresión de proteínas que están implicadas en el metabolismo de estos ácidos grasos pueden tener un papel protector o curativo frente al avance de esta enfermedad", ha explicado.

De hecho, el logro del proyecto de investigación de la doctora Miguel Herranz se basa en que "hemos identificado algunos genes que están implicados en el metabolismo de los ácidos grasos en el riñón cuya activación, bien mediante posible terapia génica o mediante fármacos activadores de estas proteínas clave, podría ser una estrategia preventiva o curativa en el futuro".

Por el momento, tal y como ha señalado la investigadora molinesa, "hemos visto evidencias en sistemas celulares y en ratones transgénicos y algunas evidencias en cohortes de pacientes que también apuntan en esta dirección pero todavía son necesarios más ensayos clínicos para confirmar que esta terapia podría ser efectiva en pacientes".

En definitiva, para Verónica Miguel Herranz está claro que, tras las muchas e intensas horas de laboratorio a lo largo de los 6 años que ha durado su trabajo de investigación, "todavía queda un largo camino por recorrer y simplemente el propio desarrollo de fármacos puede llevar fácilmente 7 ó 10 años".