Unax Ugalde compone, junto con las actrices Anabel Alonso y Esperanza Pedreño, la directora Inés París, el supervisor de postproducción y efectos visuales, Alfonso Nieto, y la montadora Marta Galán, el jurado de la Sección Oficial del Festival de Cine Solidario de Guadalajara, FESCIGU, 2019. La principal misión del actor alavés ha sido, por tanto, la de preseleccionar y elegir el Primer y Segundo Premio Picazo al Mejor Cortometraje, cuyos nombres se desvelarán el sábado 5 de octubre durante la Gala de Clausura. Una tarea que, según ha confesado el actor alavés, "no ha sido fácil porque ha estado reñida, de hecho no ha habido unanimidad entre el jurado, dada la alta calidad de todos los trabajos, que los hay para todos los gustos', así que invito a no perderse este festival, del que tengo el honor de formar parte este año".

Sobre la función educativa del cine, a tenor de que la Educación es la base temática que ha servido de nexo de unión entre las diferentes secciones del festival, en su décimo-séptima edición, Ugalde ha subrayado que "el cine nos hace entender y profundizar en sentimientos y nos hace ponernos en el lugar de otra persona, algo muy importante para avanzar en la sociedad".

Mercedes CastellanoFotografía de Mónica Irago

En este sentido, el actual componente del jurado del FESCIGU nos ha confesado que la estrategia que él mismo sigue para meterse en la piel de sus diferentes personajes es "tener los ojos bien abiertos, utilizar la intuición y dar rienda suelta a la originalidad que cada uno de nosotros llevamos dentro". No en vano, su formación actoral, según ha asegurado, se ha forjado "trabajando en los sets de rodaje, los platós de televisión y aprendiendo de mis compañeros y de los directores que he tenido". Pero, sin duda, si hay algún papel que le ha marcado la vida a Unax Ugalde es el de ser padre desde hace ya 13 meses, "sin duda, el papelón más bonito de mi vida", al que ahora se dedica en cuerpo y alma, ya que profesionalmente está a la espera del comienzo de la segunda temporada de la serie "Vivir sin permiso" y del estreno de "La Valla".

En Mediodía Cope Guadalajara hemos charlado con Unax Ugalde.