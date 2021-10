Unas cien personas se manifiestan a las puertas del Liceo Caracense tras prohibir el uso del velo a una alumna

Un centener de personas aproximadamente se han manifestado a las puertas del Liceo Caracense de Guadalajara, como consecuencia de que el centro educativo haya comunicado a una alumna de 12 años, cuyos padres son de religión musulmana y nacionalidad española, que no puede entrar con el velo a clase.

Según ha asegurado su madre, Sana Mahir, a Europa Press, desde que la pequeña decidiera, hace varias semanas, ponerse el velo "por su propia voluntad", la dirección del centro le indicó que no podía llevarlo en el aula porque, en tal caso, infringiría las normas de convivencia, organización y funcionamiento (NCOF) del propio centro, advirtiéndola de que había que respetarlas y de que, de no hacerlo, le supondría la suspensión de su derecho de asistir a clase por un período de 15 días.

Para Sana, "esto es sólo una norma, no una ley" y ha lamentado que, desde que se ha originado esta situación, toda la familia "está sufriendo mucho porque la niña lleva dos semanas sin asistir a clase; la dejan fuera".

Una versión familiar que se contradice con la aportada a Europa Press por parte de la Consejería de Educación tras hablar con el Liceo Caracense.

De hecho, a pesar de que la Delegación de Educación les ha ofrecido la opción de que la alumna siga los estudios en otro centro educativo donde no rige esta normativa, puesto que cada uno tiene la suya, la familia se niega a cambiar a su hija de instituto porque -argumentan-éste les gusta.

"Es un centro público y, en España no hay ninguna ley que prohíba llevar el velo", ha subrayado la madre, insistiendo en que su hija "es más española que árabe y sabe hablar español, aunque también es musulmana".

Mientras que la Delegación de Educación está intentando, infructuosamente, mediar en el conflicto, desde la Consejería han señalado que las normas dependen de cada centro y no de esta administración regional y han determinado que la alumna puede asistir a clase, pero que, como el Liceo tiene unas normas de funcionamiento, en caso de no cumplirse, se da un aviso previo para que se respeten. De momento, la alumna ya ha recibido una amonestación por la que, si reincide en el incumplimiento de la normativa, no podrá asistir a clase durante 15 días.

En cuanto a dichas normas de convivencia, están siendo analizadas por la Delegación de Educación, en coordinación con el propio centro, a pesar de que gozan de la aprobación en un Consejo Escolar.