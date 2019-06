El trillano Jesús Sancho es Subcampeón del Mundo de Culturismo

Jesús Sancho, "Chechu", ha conseguido alzarse como Subcampeón del Mundo de Culturismo en el Campeonato disputado el pasado sábado 8 de junio en Varsovia. El deportista trillano de 28 años acudía a la capital polaca junto con el equipo de atletas de la Selección Española AEFF, tras subir al podio como Campeón de España de Culturismo en el Campeonato Olimpia, celebrado el mes pasado en Granada.

El culturista trillano, aunque sella así una temporada "inmejorable", según él mismo señala, no pudo batir al finalista ruso, Sergey Netesanov, que se hacía con el primer puesto, pero sí al impresionante alemán que quedó tercero, Robby Powroznick.

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

En Cope Guadalajara, hemos hablado con "Chechu", que nos ha explicado cuáles son los criterios que tiene en cuenta el jurado de un campeonato mundial de esta modalidad deportiva para emitir su veredicto: "están buscando un cuerpo estético, la cintura fina, en su sitio, piernas grandes, anchas, un nivel razonable de definición, que sea proporcional la parte superior e inferior del cuerpo, es decir es un conjunto de factores, no sólo ser grande".

Además, el deportista alcarreño ha recordado cómo una lesión de rodilla fue el motivo que le llevó por primera vez a un gimnasio para muscular hasta que, a los 18 años, el culturismo pasó a convertirse en el deporte de su vida. Un deporte exigente que, según ha subrayado "conlleva muchos años de entreno y de dieta constantes", aunque, ha puntualizado, "en contra de lo que mucha gente cree, comemos de todo durante todo el año, carne, pescado, frutas, verduras, avena, cereales, menos en los meses previos a una competición, durante los que consumimos cantidades más bajas, fundamentalmente de pescado, pollo, arroz, avena y poco más, además de suplementos, que son parte esencial de nuestra dieta para recuperarnos de los entrenamientos".

De hecho, el control de la alimentación y los hábitos de vida ordenados son dos de los grandes beneficios que el deportista trillano adjudica a la práctica culturista: "hacer una rutina diaria me encanta, llevar mi día organizado, mis comidas y mi entreno, porque da una gran disciplina y, salvo que me cuesta a veces no poder comer lo que quiero, en cuanto a la salud, mis análisis son perfectos, me hago controles cada tres o cuatro meses y estoy sano y me encuentro fuerte; de hecho, practico este deporte por salud".