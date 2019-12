La Tesorería General de la Seguridad Social está enviando los informes de vida laboral y Bases de Cotización a los trabajadores que han estado algún día de alta en la Seguridad Social en los años 2017 o 2018.

De las 950.544 comunicaciones enviadas en Castilla La Mancha, 121.772 corresponden a la provincia de Guadalajara, y en el conjunto del país, la han recibido o están en previsión de recibirla 22 millones y medio de trabajadores.

Los informes se envían, en su mayor parte, por SMS al teléfono móvil, o bien por correo, a aquellas personas de las que no se tenga su número de móvil en la Seguridad Social. La condición sine qua non para ser beneficiario del nuevo servicio de la Tesorería de la Seguridad Social es, según ha explicado, su director provincial, Pedro Urbano, tener actualizados los datos en esta administración: "Es importante que todos los trabajadores actualicen sus datos en la Seguridad Social y es imprescindible tener aquí el número de teléfono obviamente, porque si no no será imposible enviar el SMS y solicito que se desarrolle el sistema clave, que todos los ciudadanos pueden activar pasando por Seguridad Social, a través del cual podéis obtener importantes servicios e información".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Mediante este sistema clave, se puede acceder a todos los datos de la vida laboral, bases de cotización, sistema de pensiones o conocer la cantidad que se percibirá cuando llegue la jubilación y, como novedad, se incluye el convenio colectivo al que está adscrito cada trabajador, ya que muchas personas están trabajando sin conocer este dato, imprescindible para saber si los salarios que perciben son los correctos.