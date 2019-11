La AECC, Asociación Española Contra el Cáncer, de Guadalajara ha organizado un nuevo ciclo de "Talleres de Deshabituación Tabáquica", que se desarrollarán durante los jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre, en la sede de la organización, ubicada en la tercera planta del centro de salud El Ferial. Según su coordinadora, Tamara Redondo, "en las sesiones se trabaja, por un lado, la reducción del hábito hasta llegar a cero cigarros para contrarrestar un poco los efectos del síndrome de abstinencia, y se complementan con técnicas y estrategias que, en la medida de lo posible favorecen el abandono y la superación de la abstinencia". Un síndrome que, según Redondo, no tiene por qué asustar ya que "los estudios demuestran que no dura más de 3 ó 4 semanas y, además, no todas con los mismos picos de ansiedad tan elevados como en la primera".

En definitiva, los métodos aprendidos en los talleres, unidos a unas buenas dosis de fuerza de voluntad y de motivación, se convierten en las herramientas aliadas de aquellos fumadores, de los casi 53.000 que se cuentan actualmente en Guadalajara, que deseen abandonar su adicción de forma fácil y efectiva. Y es que, si algo ha garantizado la psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer alcarreña es que "todo el mundo deja de fumar cuando se lo propone; la motivación es la clave", y, ha querido recordar que "el tabaco es la primera causa de muerte evitable en el primer mundo y, no en vano, es el factor de riesgo transversal de todos los cánceres, pero especialmente del de pulmón, hasta el punto de que el 85 por ciento de los enfermos de este cáncer se ha demostrado que son fumadores".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

En cuanto a las consecuencias para la salud de la nueva práctica del vapeo, la especialista en Psicooncología ha advertido de que "aunque aún no hay estudios, ya se empiezan a constatar los problemas de salud que conllevan y, lo que me parece más preocupante, es que los vapeadores se están convirtiendo en la puerta de entrada de los jóvenes al tabaco".