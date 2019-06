Antonio Román ha pasado por los micrófonos de Cope Guadalajara para despedirse de nuestra audiencia como primer edil de la capital, cargo que ha ostentado durante 12 años consecutivos. El ex-alcalde popular presentaba su renuncia al acta de concejal el pasado 13 de junio, dos días antes de que se compusiese el Ayuntamiento de Guadalajara, en la cabeza del que fue el candidato más votado en las pasadas Elecciones Autonómicas y Locales del 26 de mayo, el socialista Alberto Rojo, apoyado por el grupo municipal Ciudadanos. Un pacto que se fraguó tras intensas y farragosas negociaciones y por el que Román ha confesado haberse sentido "dolido, porque una persona que ha estado durante 12 años al frente de la ciudad creo se merecía al menos que Ciudadanos se hubiera sentado a la mesa conmigo para poder hablar de Guadalajara y negociar el futuro de Guadalajara, algo que C's se negó a hacer en todo momento".

Con respecto a su negativa a formar parte de la oposición en el consistorio capitalino, el desde 2007 titular del mismo ha explicado que su decisión se ha basado en la coherencia y en un sentido del honor: "yo soy persona de honor y de palabra y dije que, si no ganaba, no seguiría en la oposición" y ha añadido que "después de 12 años de gobierno hay que preparar proyectos nuevos, prepara el futuro y, por otra parte, quien ha estado en el gobierno, no tiene mucho sentido que siga en la oposición en el mismo lugar, así que es el momento de dar por finalizada una etapa y, como dije, con la cabeza bien alta dar un paso al lado para que otros continúen esa labor".

Además, Román ha tenido palabras de elogio para el grupo de 8 concejales populares que, aunque sin él a la cabeza, entran a formar parte de la Corporación municipal de Guadalajara: "es un equipo magnífico, con gente con experiencia, que conoce el Ayuntamiento y además muy queridos en Guadalajara".

Finalmente, el hasta el sábado alcalde de la capital ha adelantado que su agenda contemplará, a partir de ahora, "más tiempo para hacer la casa, responsabilidades que caían más en mi mujer y mis hijos, hacer más deporte, leer, estudiar Medicina que es mi pasión, y no descarto hacer el Doctorado de Medicina, dedicarme más a mí y a mi gente y, por otro lado, empezar una etapa nueva en el Senado para ser un representante de la provincia a la altura que se merecen los vecinos de Guadalajara".