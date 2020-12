En 2019, más de 3.200 personas obtuvieron en Guadalajara el carnet de conducir de turismos y, de ellas, sólo el 25% aprobó la prueba práctica en la primera convocatoria. Y, si hablamos del examen teórico, el porcentaje de aprobados a la primera asciende al 45%.

Según Formaster, Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, la causa de estos malos resultados es la precipitación a la hora de presentarse a las pruebas, por lo que, para subir las ratios de aprobados en las primeras convocatorias, considera necesario mejorar la formación de los futuros conductores y solicita que, antes del examen, el alumno haya recibido un programa formativo cerrado en materias y con una duración determinada tanto en la teoría como en la práctica.

Con respecto al teórico, la Asociación de formación vial señala como causa para los malos resultados obtenidos que los alumnos se empeñan en aprenderse de forma autómata las preguntas de los tests y no entienden ni los enunciados de las preguntas ni las situaciones que se presentan y, ante los errores, no preguntan a los profesionales de la Seguridad Vial de las Autoescuelas cuál es la respuesta correcta y por qué es correcta. Por otro lado, aconseja no tener prisa para volverse a presentar tras un suspenso sino acudir con la seguridad de estar bien preparados.

Además, desde Formaster achacan al alto número de suspensos que se producen el gran colapso del sistema de exámenes de conducir. Y es que, tal y como han explicado, es difícil procesar tanto el elevado número de alumnos suspensos que se presentan a las siguientes convocatorias como los nuevos que entran a su primer examen.

En este sentido, han apuntado que en la provincia de Guadalajara se realizan más de 9.600exámenes de conducir del carné “B” o de turismos cuando sólo debían haberse hecho no más de 6.500 pruebas.

Un exceso de pruebas que, según Formaster, indica que los alumnos guadalajareños necesitan de media 1,78 exámenes prácticos para poder superar el carnet de turismos, lo cual significa que, por cada 100 alumnos que se sacan en Guadalajara el carnet B, se han debido realizar 178 exámenes de conducir. Un número desmesurado de exámenes, sobre todo en el caso de las pruebas de conducción y circulación, que demuestra el colapso de los Centros de Exámenes debido al alto número de suspensos.

Carnés para vehículos profesionales: datos más positivos

Los carnets para vehículos profesionales ofrecen, por el contrario, datos más positivos en la provincia de Guadalajara, ya que el 41,5% de los exámenes se aprueba en la primera convocatoria, 16 puntos por encima de los exámenes del carnet B. Esta cifra es más alta, según la Asociación de formación vial, porque los carnets para profesionales conllevan una materia de formación concreta y una asistencia a clase mínima obligatoria.

Consejos para elevar el número de aprobados en Guadalajara

Entre las principales recomendaciones, Formaster apunta que los alumnos, antes de presentarse a una de las pruebas, hayan pasado por un programa formativo cerrado, con una duración adecuada, tanto en el ámbito teórico como en el práctico; concienciar a los alumnos de que, ante la Prueba Teórica, los profesionales de la Seguridad Vial, concretamente los profesores de autoescuela, están para ayudarles en conceptos fundamentales y que el test no debe realizarse de forma autómata, sino que hay que conocer, comprender y evaluar las diversas situaciones viales que se presentan y que el día de mañana pueden suceder en la conducción.

En relación a la Prueba Práctica, que es en la que más suspensos se producen, la Asociación insta a los alumnos a que tengan claro que aprender a conducir es sobre todo encontrarnos seguros al volante y circular con otros vehículos cómodamente.

En este sentido, subraya que, teniendo en cuenta que no es lo mismo conducir que circular, la formación implica tanto llegar al conocimiento del vehículo como adquirir los hábitos mecánicos de la conducción (juego embrague-acelerador; palanca de cambio, mandos…) y desarrollar las habilidades y destrezas en una conducción con tráfico real y, todo ello, realizarlo de una forma segura.

Finalmente, Formaster insiste en que un suspenso en una de las pruebas no conlleva una carrera para presentarse al examen inmediatamente sino que hay que aprender de los errores cometidos y volver a examinarse cuando de verdad se conocen todos los conceptos y se conduce de una forma segura.