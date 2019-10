Os cuento ahora la historia de unos seres cuánticos, nacidos de los más puros e intensos sentimientos y emociones de su creadora, construidos con trazos esquemáticos, pero cargados de sensualidad y magia. No en vano, os hablo de hadas, mejor dicho, de “haditas mi-cuit”, que habitan el universo interpretativo, artístico y emocional de Marta Gutiérrez-Abad. Una actriz y dibujante alcarreña que, hasta el próximo 7 de noviembre, seducirá con sus mujeres, desnudas o semidesnudas, en quietud o en movimiento, a todos aquellos espectadores que se acerquen a contemplar su obra a la Sala de Exposiciones del Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara.

Y es que, según ha explicado su propia autora, estas haditas "son cuánticas; si abres los ojos son sensuales, pero si los cierras son sexuales". Pero además, esta suerte de mujeres mágicas sirven para expresar, casi de forma terapéutica, los sentimientos, tanto de la artista como de otras mujeres de su entorno ante determinadas vivencias y experiencias vitales, en un juego "un poco metafórico, porque casi todas están desnudas y semidesnudas, que es como casi siempre nosotras nos mostramos y, cuando las ves, hay algunas que son más fuertes pero hay otras que muestran una fragilidad extrema".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

En cualquier caso, el nacimiento de las haditas mi-cuit data de una experiencia interpretativa de la actriz alcarreña: "estas haditas nacen de un ejercicio de interpretación que yo hice montando una obra titulada Agosto, dirigida por la argentina, Norma Kraydeberg, que nos puso a hacer un ejercicio de dibujo, para desarrollar, según decía ella, nuestra imaginación, para relajar y abrir el ángulo; tengo cuadernos y libretas con ese ejercicio hasta que un día salío la primera hadita, que está sobre un banco de El Retiro".

Otro banco, el decorado por Marta para la iniciativa "Besos en Guada", formará parte también de esta exposición en la que, de hecho, el papel no es el único soporte para sus dibujos, tal y como adelanta ella misma: "en esta ocasión, he llevado esos trazos sobre un maniquí articulado, de los que se utilizan precisamente para el dibujo, y, como novedad, le he añadido un poco de color rojo, verde y azul turquesa".