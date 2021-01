J.A. Ranz: "No es acertado haber puesto en riesgo innecesario a alumnos, docentes y familias"

Un total de 23 centros educativos de la provincia de Guadalajara han retomado sus clases presenciales esta mañana, tras unas vacaciones navideñas alargadas por los efectos de la borrasca Filomena.

En la capital alcarreña han sido 6, concretamente los colegios Alvarfáñez de Minaya, Isidro Almazán, Cardenal Mendoza, Parque de la Muñeca, El Doncel y Las Lomas.

En el resto de la provincia, los 17 centros que han reabierto hoy sus puertas son los de Brihuega, Cifuentes, Fontanar, Jadraque, Pozo de Guadalajara, Quer, Sacedón, Yunquera de Henares, Yebes, Sigüenza, Trijueque, Tórtola de Henares, Lupiana, Atienza, Cogolludo, Alcolea del Pinar y el CRA Sierra del Tajuña (en Tendilla).

Desde CSIF han considerado precipitada y arriesgada la decisión de reabrir hoy los colegios por parte de la Administración regional.

Según el presidente del Sector de Enseñanza del sindicato en Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz Yubero, "la Consejería de Educación y Ciencia ha dado unas medidas que no son concretas en las instrucciones que ayer sacaron a la una de la tarde, donde deja, una vez más, en manos de los equipos directivos de los centros toda la responsabilidad de abrir los centros".

Para Ranz, "no es acertado que ni alumnos, ni docentes ni las familias se expongan a un riesgo innecesario", teniendo en cuenta cuál es la situación en la que todavía hoy se encuentra la provincia de Guadalajara como consecuencia de la borrasca Filomena y la ola de frío que está provocando bajísimas temperaturas estos días.

Precisamente, en este sentido, el presidente regional de CSIF ha apuntado que "en una clase de infantil del colegio El Doncel se ha registrado esta mañana una temperatura de 7 grados bajo cero y no han ido todos los alumnos, y, de hecho, los padres han acudido al centro para llevarse a sus hijos".

En definitiva, el titular de Enseñanza del sindicato considera que las clases deberían haberse reiniciado a nivel telemático en todos los centros educativos de Guadalajara hasta el lunes, máxime cuando nos encontramos en pleno repunte de la pandemia del COVID-19.

Por su parte, el presidente de ANPE Guadalajara, Nicolás Valer, también ha defendido la idoneidad de haber comenzado la actividad lectiva on line en todos los centros educativos de la provincia, por lo menos hasta el lunes, y, además, ha llamado la atención sobre la "paradoja que se ha dado en ciudades como Guadalajara, donde hay centros que abren, porque así el equipo directivo lo ha estimado, y otros donde no pueden abrir porque no se puede garantizar la seguridad en el centro y en los accesos al mismo, que me parece, por otro lado, la opción más responsable, es decir, empezar la enseñanza on line, al menos hasta el próximo lunes".

En cualquier caso, según se ha puesto de manifiesto en la reunión del último Centro de Análisis y Seguimiento Provincial, CASP, el reinicio de las clases presenciales se ha desarrollado con normalidad en los centros educativos de la provincia, a excepción de dos incidencias.

Una, en Cogolludo, donde se han suspendido las clases de Infantil al no funcionar el sistema de calefacción, y otra, en Lupiana, donde también el alumnado de Infantil se ha visto afectado por problemas con la climatización de las aulas, si bien en este caso el Ayuntamiento ha trasladado a los alumnos a otras dependencias municipales, no siendo necesaria la suspensión de la jornada lectiva.

Según el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Eusebio Robles, la prioridad en el trabajo del operativo de Geacam para el día de hoy es seguir limpiando los accesos a los centros educativos, así como dar apoyo a las poblaciones y, tal y como ha adelantado, en la jornada de mañana está previsto que más colegios de la provincia puedan sumarse a la presencialidad, según vayan solventando los problemas ocasionados por el temporal.

Además, a lo largo de esta tarde, se prevé que 135 efectivos del Ejército de Tierra se sumen al operativo, ya que, a ofrecimiento de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, la Delegación de la Junta en Guadalajara solicitó la colaboración del Ejército en tareas prioritarias derivadas de los efectos del temporal.