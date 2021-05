Fátima Gismero, la pastelera de Píoz, está entre los seis finalistas que aspiran a alzarse con el IV Premio Pastelero Revelación, que se fallará el próximo 31 de mayo en el Congreso Madrid Fusión 2021, que se desarrollará hasta el 2 de junio en IFEMA, Madrid.

En Mediodía COPE Guadalajara hemos querido conocer a esta joven repostera entusiasta, apasionada y creativa, que ha convertido el obrador familiar de Píoz en punto de referencia de la cocina dulce española en los últimos dos años.

Gismero ha expresado su alegría, no exenta de nerviosismo según se acerca el día, por ser candidata a un premio tan importante, aunque ha confesado que para ella "ya la nominación es un premio ya que no te presentas a nada, sino que directamente te eligen críticos gastronómicos del nivel de José Carlos Capel, que cuando me llamó por teléfono casi me desmayo, entonces es super bonito y super gratificante a nivel personal y profesional, no sólo para mí sino para toda la familia".

Sobre el postre con el que pretende seducir al jurado, la joven repostera no ha desvelado más detalles que el simple hecho de que "va a ser muy mío, muy especial, porque lo he creado desde cero".

Así que, después de no pocas horas de sueño cedidas a la creatividad, la receta con la que Fátima Gismero se presentará a la cuarta edición de "Pastelero Revelación" está prácticamente ultimada, porque siempre caben inspiraciones imprevistas, pero lo que sí podemos asegurar, sin riesgo a equivocarnos, es que será un dulce que nos remita a la personalidad de esta febril artista de la repostería y, por tanto, a sus raíces alcarreñas y, por supuesto, a su familia.

"El postre es muy Fátima Gismero, y Fátima Gismero es alcarreña, es de Guadalajara, porque una de las cosas que siempre me ha hecho mucha ilusión es poder llevar conmigo el nombre tanto de Guadalajara como de Píoz", ha señalado.

Y es que, de padre y abuelo panaderos, la digna heredera del oficio no dudó seguir la tradición familiar ni tuvo reparos en emigrar para formarse. Así, con 16 años, se fue a la Escuela de Pastelería de Madrid, donde estudió tres años para, a continuación, ir a Barcelona para formarse en el Instituto Culinario de la Ciudad Condal y trabajar con grandes nombres de la pastelería, como Jordi Roca.

De su estancia formativa en Barcelona ha recordado la anécdota de cuando "me preguntaban qué tal por España, porque se pensaban que Guadalajara era de Méjico, y esto me dolía en el alma".

Un agravio que ahora recuerda entre risas pero que le ha servido para intensificar aun más su afán por poner a nuestra provincia en el mapa de la mejor repostería y, lo que es más importante, sin tener que volver a salir de ella, porque, tal y como ha subrayado, "yo tenía claro que cuando mis padres se jubilaran quería venir aquí, porque para mí es muy importante mantener la tradición, tanto por mi abuelo, mi padre, mi madre, todos".

No es de extrañar que a Fátima Gismero le hagan tragar saliva de emoción los recuerdos de sus juegos infantiles, junto con su hermana, en la panadería familiar y, cómo no, la certeza de saberse depositaria de un legado que ahora sirve de base de muchas de las recetas que se pueden degustar en su obrador piocero, tales como "unas pastas de almendra, las rosquillas de la receta de mi abuela, unos bombones de Miel de la Alcarria que son super novedosos, super visuales y con mucho diseño y técnicas en nuestros pasteles que se utilizaban en el Bulli".

Aunque para mieles, las del éxito que está teniendo ese obrador de Píoz, convertido en actual destino de peregrinación de muchos paladares ávidos de los exquisitos bocados dulces elaborados por su propietaria, hasta el punto de que "viene gente de Madrid y de muchos sitios; este fin de semana, por ejemplo, ha venido gente de Logroño, pero antes de todo esto ya venían clientes de Madrid únicamente para comprar el Roscón de Reyes y luego se volvían".

(Tarta de frutos rojos, chocolate blanco y vainilla, "la reina de la vitrina")

Pero más allá de la excelencia en el sabor o la textura, las creaciones de Fátima Gismero son el saludable resultado de su investigación en nutrición. No en vano, le avala un Máster en la Universidad Camilo José Cela en Gestión e Innovación Gastronómica y Ciencias de la Alimentación.

Según la propia pastelera ha señalado, "me gusta mucho trabajar productos naturales y es cierto que también utilizo azúcares, pero estoy desarrollando una línea para poder hacer también productos más saludables".

(Cake Sutil, elaborado con pistacho, té verde y Miel de la Alcarria infusionada con Azafrán de La Mancha)

Y esa línea de investigación en la dulcería saludable ha marcado también algunos de los cambios que imprimen ahora un sello personal en sus postres, mucho más ligeros. En este sentido, ha apuntado la sustitución, por ejemplo, "de grasas que eran de manteca por las de manteca de cerdo ibérica y otras de manteca de cerdo ibérica las he pasado a aceite de oliva; es ir avanzando, ir cambiando y buscando nuevas cosas, pero siempre manteniendo la tradición".

Porque si hay algo que tenga claro la repostera de Píoz, y que sirve de lema para su empresa, es que "sin la tradición no existiría la evolución".

Y esa evolución, esperamos, a lo más alto de su sector gastronómico le devuelve al mismo tiempo al origen, a sus raíces, de las que parte una vocación que permite que Fátima Gismero no muera en el intento de mantener su frenético ritmo diario sino todo lo contrario.

"Esto es una manera de vivir, yo no lo considero un trabajo, porque para nosotros esto es nuestra vida, y es muy bonito llegar hasta donde estamos llegando", ha concluido, cruzando los dedos de cara a batirse el postre en Madrid Fusión 2021 para conseguir el tan ansiado "IV Premio Pastelero Revelación". ¡Suerte, Fátima!