En Mediodía Cope Guadalajara hemos iniciado la segunda semana del "Concurso de Narración Corta entre Colegios Cope Guadalajara-Ferial Plaza", en la que toman el relevo de la participación los alumnos y alumnas del CEIP Alvar Fáñez de Minaya.

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Hoy martes, 15 de octubre, hemos escuchado en nuestras ondas, como es habitual en la voz del actor y locutor Jesús Chicharro "Chicho", el relato de Noelia Retamosa Jódar, alumna de 6º A de Educación Primaria del centro educativo capitalino, titulado "El emocionante día en el centro comercial", ya que, recordamos, Ferial Plaza ha servido de ambientación y motivo de inspiración para todas las historias escritas y presentadas por los escolares participantes en nuestro concurso vigente.

" El emocionante día en el centro comercial "

Eran las cinco de la tarde de un día de invierno, exactamente el doce de enero. Como no tenía nada que hacer y en la calle hacía mucho frío, decidí irme al centro comercial con mi amiga. Una vez allí, pensamos: "¿Y por qué no vamos al cine? Al final, decidimos sacar unas entradas para una película de terror.

Hasta que empezó la película, nos fuimos a comprar unas palomitas y bebida para el cine. Ya iba a empezar la película y todavía no nos habían dado las palomitas. Cómo no íbamos a llegar, decidimos irnos sin ellas. Al llegar a la sala, nos equivocamos de puerta, y entramos en una sala donde no había ni pantalla ni personas. Sólo se veían dos luces que parpadeaban en la oscuridad.

De repente, a mi amiga y a mí nos dio un ataque de risa. Nos podía haber dado por ponernos a temblar, pero no fue así, nos dio por reír y reír...

A continuación, escuchamos una voz diciendo: ¡Corten! Mi amiga y yo nos miramos sorprendidas, y le preguntamos a aquel señor que parecía un director de cine que qué era lo que pasaba. Él nos dijo: "¡Enhorabuena, habéis pasado a ser protagonistas de mi película!".

Y, desde ese momento, empezamos a participar en grandes películas.

(Autora: Noelia Retamosa Jódar, alumna de 6º A de Primaria del Colegio Alvar Fáñez de Minaya, de Guadalajara)