Noelia Retamosa Jódar, alumna de 6º de Primaria del Colegio Público Alvar Fáñez de Minaya de Guadalajara se ha alzado como finalista del IX Concurso de Narración Corta entre Colegios Cope Guadalajara-Ferial Plaza, con su relato titulado 'El emocionante día en el centro comercial'. Así lo ha estimado el jurado, compuesto por el director del Centro Comercial Ferial Plaza de Guadalajara, Antonio J. Martín Sánchez, la directora de su Departamento de Marketing, Irene Cuadrado y el actor Jesús Chicharro 'Chicho', que es, como ya sabéis, quien también pone voz en nuestras ondas a los relatos de los escolares participantes en nuestro concurso literario.

Noelia Retamosa se une, por tanto, a nuestro primer finalista, Mario Berrocal Maroto, de 6º de Primaria del Colegio Sagrado Corazón. Ambos, junto con el ganador o ganadora de la semana que próximamente protagonizará la iniciativa 'Ferial Educa', se tendrán que batir en la Gran Final del Concurso, que transmitiremos en directo el próximo 8 de noviembre, desde las instalaciones del Centro Comercial capitalino.

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

"El emocionante día en el centro comercial"

Eran las cinco de la tarde de un día de invierno, exactamente el doce de enero. Como no tenía nada que hacer y en la calle hacía mucho frío, decidí irme al centro comercial con mi amiga. Una vez allí, pensamos: "¿Y por qué no vamos al cine? Al final, decidimos sacar unas entradas para una película de terror.

Hasta que empezó la película, nos fuimos a comprar unas palomitas y bebida para el cine. Ya iba a empezar la película y todavía no nos habían dado las palomitas. Cómo no íbamos a llegar, decidimos irnos sin ellas. Al llegar a la sala, nos equivocamos de puerta, y entramos en una sala donde no había ni pantalla ni personas. Sólo se veían dos luces que parpadeaban en la oscuridad.

De repente, a mi amiga y a mí nos dio un ataque de risa. Nos podía haber dado por ponernos a temblar, pero no fue así, nos dio por reír y reír...

A continuación, escuchamos una voz diciendo: ¡Corten! Mi amiga y yo nos miramos sorprendidas, y le preguntamos a aquel señor que parecía un director de cine que qué era lo que pasaba. Él nos dijo: "¡Enhorabuena, habéis pasado a ser protagonistas de mi película!".

Y, desde ese momento, empezamos a participar en grandes películas.